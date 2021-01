Duell in Igls: Skeleton-Pilotin Griebel kämpft um das WM-Ticket

Skeleton-Pilotin Sophia Griebel kämpft am Freitag um das WM-Ticket für Altenberg. Beim Weltcup in Innsbruck-Igls muss die Suhlerin vor Susanne Kreher (Oberbärenburg) einkommen. Möglich wurde das Duell, weil Hannah Neise (Winterberg) in St. Moritz Junioren-Weltmeisterin vor Kreher geworden war und das deutsche Team so einen vierten Startplatz erhielt.

Die 30-jährige Griebel lag nach Platz zwei im Europacup in Altenberg, wo Kreher Vierte wurde, schon im internen Zweikampf vorn. Doch bei der Weltcup-Nagelprobe am Königssee kam Griebel nur auf Rang elf. „Das war keine ansprechende Leistung. Beide sind nun wieder gleichauf“, sagte Bundestrainer Christian Baude, der aus Oberhof stammt. Neben Weltmeisterin Tina Hermann (Berchtesgaden) sind Jacqueline Lölling (Hochsauerland) und Neise schon für die WM nominiert.

Bei den Männern wurden die Altenberg-Starter Christopher Grotheer (Oberhof), Alexander Gassner (Winterberg) und Felix Keisinger (Königssee) nominiert. Weil Keisinger nur Junioren-WM-Zweiter wurde, bekommt der WM-Zweite Axel Jungk (Oberbärenburg) keine Chance auf seiner Altenberger Heimbahn in zwei Wochen. „Axel ist körperlich nicht fit und Platz vier am Königssee war eben auch keine Siegleistung“, so Baude hart. Jungk soll sich nach einer Reha auf die Olympia-Qualkifikation vorbereiten.

Bei den Bobfahrern nominierte Bundestrainer René Spies Francesco Friedrich, Johannes Lochner und Christoph Hafer für die WM. Der Erfurter Hans-Peter Hannighofer startet als Junioren-Weltmeister mit Wildcard im Zweier.