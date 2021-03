E-Cycling Nachwuchs-Wettkampf mit über 60 Radsdportlern

Als erster Sportler war Arthur Horn in der Altersklasse U13 am Start. In einem starken Fahrerfeld sicherte er sich den 9. Platz.

Die Radsportler des 1. SSV Saalfeld sind am vergangenen Wochenende in die neue Wettkampfsaison 2021 gestartet. Der Landesradsportbund Sachsen-Anhalt hatte zu einem E-Cycling Nachwuchs-Wettkampf geladen. Insgesamt waren über 60 Sportler aus zehn verschiedenen Bundesländern am Start.

Auf der Online Plattform Zwift galt es einen ca. 10 Kilometer langen Kurs je nach Altersklasse ein bis vier Mal zu absolvieren. Jeder Runde hatte ca. 200 Höhenmetern verteilt auf drei knackige Anstiege zu bieten.

Als erster Sportler war Arthur Horn in der Altersklasse U13 am Start. In einem starken Fahrerfeld sicherte er sich den neunten Platz. Im zweiten Rennen des Tages musste Armin Horn in der U15 den schwierigen Kurs zwei Mal bewältigen. Obwohl er einer der jüngsten Starter in der Altersklasse war, gelang ihm mit Platz vier ein hervorragendes Ergebnis.

Da es auf absehbare Zeit keine Outdoor-Wettkämpfe geben wird, freuen sich die Saalfelder Radsportler bereits auf das nächste Online-Rennen. Dies soll nach Angaben des Radsportverbandes Sachsen-Anhalt in Kürze der Fall sein.