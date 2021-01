Ehemaliger Gothaer findet Traumberuf in der Heimat

Regensburg Dominik Döbereiner, Ex-Kapitän des FSV Wacker Gotha, arbeitet seit 1. Januar in Straubing als Assistenzarzt in der Unfallchirurgie.

Lange Eingewöhnungszeit braucht Dominik Döbereiner nicht. Da macht der 25-Jährige weder beim Sport, der Arbeit oder in der Lebensplanung Unterschiede. Seit dem 1. Januar arbeitet er als Assistenzarzt in der Unfallchirurgie im Straubinger Klinikum – und kann bisher nur Positives berichten.

Gerne möchte der ehemalige Kapitän des FSV Wacker Gotha jeden Tag dazulernen. „Aber durch Corona ist bei uns in der Abteilung sogar ein bisschen weniger los“, sagt er, findet aber gleich wieder den positiven Bogen. „Das ist gar nicht so schlecht. So kann man sich für die einzelnen Fälle mehr Zeit nehmen“, meint der Jung-Mediziner, der sich in diesem Jahr im Rahmen seiner Tätigkeit ein weiteres ehrgeiziges Ziel gesetzt hat: die Doktorarbeit schreiben.

Im Gespräch fällt sofort auf, dass Döbereiner mit seiner neuen Arbeit und dem Leben zufrieden ist. „Ich musste und wollte einfach aus meiner Komfortzone raus. Neue Menschen kennenlernen, etwas über den Tellerrand blicken“, meint er zum Schritt, die thüringischen Gefilde nach 24 Jahren gegen Regensburg in der Oberpfalz zu tauschen.

Genau genommen war der Umzug mit seiner Freundin sogar eine Rückkehr zu den Wurzeln. Denn geboren wurde er hier, ehe es die Eltern berufsbedingt nach Thüringen zog. Ein Jahr war er damals alt. „Aber die gesamte Verwandtschaft lebt noch hier. In den Ferien war ich oft in der Gegend, und ich konnte mir schon immer vorstellen, wieder hierher zu kommen“, sagt der Arzt, der sein Studium in Jena und die praktische Ausbildung im Helios Gotha sowie in Regensburg absolvierte.

Anlaufschwierigkeiten gab es auch im privaten Bereich nicht. Seine Schwester ist die Freundin vom für den FSV Waltershausen spielenden Bastian Göller, der bei Jahn Regensburg im Management arbeitet. Und dieser vermittelte ihn zum lokalen Fußball-Verein SpVgg Ziegetsdorf. Dieser spielt in der siebtklassigen Bezirksliga, was hier der Landesklasse entspricht. Doch obwohl Döbereiner aufgrund von Corona und einer Sperre noch kein Spiel für seinen neuen Club bestritt, zeigt er sich vom spielerischen Niveau angetan. „Das ist deutlich höher als in Thüringen. Man merkt, dass in Bayern viel mehr Menschen Fußball spielen“, zieht er einen Vergleich.

Die Truppe passt; in den vier Spielen, die er von außen sah, gab er den Betreuer. Zu gerne würde er selbst wieder gegen den Ball treten, doch bremst die Pandemie bekanntermaßen alle aus. „Es war von vornherein klar, dass ich weiter Fußball spielen möchte. Der Sport ist für mich mehr als nur ein Hobby, auch wenn ich etwas mehr aufpassen und vorsichtig sein muss, dass ich mich nicht verletze. Aber als Ausgleich brauche ich das schon“, sagt der Mittelfeldspieler.

Den Kontakt zur Heimat und seinem FSV Wacker hat er aber natürlich nicht verloren – im Gegenteil. Bei den internen Video-Workouts, die Trainer Lars Harnisch ansetzte, um seine Jungs fit zu halten, klinkte sich Döbereiner mit ein. „Ich habe ja bis zum Wechsel nie für einen anderen Verein gespielt. Der wird immer ein Teil von mir sein“, meint der Mediziner, der seine berufliche und private Zukunft aber vorerst in der Oberpfalz sieht.