Neustadt/Orla. Das Buch zu 160 Jahren Sportgeschichte in Neustadt/Orla soll noch dieses Jahr erscheinen.

Ein einmaliges Projekt in Neustadt: Buch zur Sportgeschichte soll erscheinen

Dass die mehrfache Weltmeisterin Hanka Kupfernagel in Neustadt an der Orla mit dem Radsport begann, ist manchem Sportfan bekannt. Doch wussten Sie, dass in der Stadt früher mit Skiern von der Kesselberg-Schanze gesprungen wurde?