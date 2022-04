Ein harter Brocken wartet auf den FC Carl Zeiss Jena

Jena. Beim Ost-Klassiker zwischen dem FC Carl Zeiss Jena gegen den Chemnitzer FC am Freitagabend gibt es keinen Favoriten.

Christian Tiffert stimmt ein Loblied an, wenn er auf der Pressekonferenz seines Chemnitzer FC auf den kommenden Gegner in der Fußball-Regionalliga zu sprechen kommt. Der FC Carl Zeiss Jena „ist für mich eine komplette Mannschaft“. Die Thüringer hätten eine sehr gute Defensive, seien extrem eingespielt und vorne extrem gefährlich. „Das ist schon eine harte Aufgabe für uns“, warnt der Trainer des Tabellen-Sechsten vor dem Kontrahenten im Ost-Klassiker am Freitagabend. Trotzdem, fügt der ehemalige Bundesliga-Profi, der seit März beim CFC als Chefcoach fungiert, an: „Auch wir sind gut, auch wir haben Topspieler. Am Ende entscheidet die Tagesform.“

Sein Jenaer Pendant Andreas Patz sieht es ähnlich. Mit Chemnitz „wartet ein harter Brocken auf uns“. Die Sachsen seien eine gestandene Mannschaft mit guten Einzelspielern und Talenten aus dem eigenen Nachwuchs. Trotzdem fahre der Tabellenzweite nach Chemnitz, um etwas mitzunehmen.

Hinspiel ging 1:1 aus

Wie eng es im Ost-Duell zugeht, offenbarte das Hinspiel in Jena. Da taten sich die Hausherren gegen den kompakt stehenden Gegner lange schwer, lagen durch einen Treffer von Furkan Kircicek mit 0:1 hinten, ehe Maximilian Oesterhelweg die Gastgeber mit einem Freistoßtor zum 1:1 erlöste. Er ist einer von mehreren Spielern, für die es gegen den Ex-Verein geht. Die Chemnitzer Robert Zickert, Kilian Pagliuca und Felix Brügmann liefen schon im FCC-Trikot auf.

Beim FC Carl Zeiss bleibt Trainer Andreas Patz seiner Devise, allen Spielern eine Chance zu geben, treu, auch wenn er mit nahezu der gleichen Startformation zuletzt Tabellenführer BFC Dynamo (2:1) und Optik Rathenow (6:2) besiegen konnte. „Die Jungs, die hinten dran sind, sollen die Chance haben, sich wieder anzubieten“, sagt er. Dieser stete Konkurrenzkampf im Team habe sich ebenso bewährt wie die alleinige Konzentration auf den kommenden Gegner und nicht mehr auf den kaum noch möglichen Aufstieg. „Erst wenn wir unser Spiel am Freitagabend gewonnen haben, können wir das Handy anmachen und schauen, wie die anderen gespielt haben.“

Wenig Spannung bei sechs Punkten Rückstand

Sechs Punkte Rückstand bei vier ausstehenden Spielen sowie das deutlich schlechtere Torverhältnis gegenüber dem BFC versprechen aber wenig Spannung. „So lange rechnerisch alles möglich ist, hauen wir uns in jedes Spiel voll rein“, sagt Jenas Offensivspieler Maximilian Wolfram und verspricht: „Auch danach hauen wir uns voll rein.“

Chemnitzer FC – FC Carl Zeiss Jena, Freitag, 18.30 Uhr, MDR-Livestream