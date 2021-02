Ein Jahr Totalausfall im Faustball

Auch in Bad Frankenhausen soll ab Mai wieder gespielt werden.

Bad Frankenhausen Die Hallensaison im Faustball wurde abgebrochen. Feldsaison soll am 15. Mai starten und Mitte Juli zu Ende sein

Nun ist es amtlich. Faustball in der Halle wird in dieser Saison nicht mehr gespielt. Das hat der Landesfachausschuss in einer Videokonferenz entschieden. Die Hallensaison 2020/21 ist abgesagt. „Ein Ende der Beschränkungen ist nicht abzusehen und das macht die Planung des Spielbetriebs unmöglich“, beschreibt Steffen Löffler, Vorsitzender des Landesfachausschusses.