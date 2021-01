Ein kleiner Schatz vom höchsten Gipfel des Thüringer Waldes

Der Beerberg-Berglauf ist für Stephan Bayer aus Mengersgereuth-Hämmern seit über drei Jahrzehnten eine feste Größe im Wettkampfkalender. Und auch unter Corona-Bedingungen ließ sich der Mann von der Laufgruppe Süd des Rennsteiglaufvereins von der anspruchsvollen, schnellen Kletterpartie über sechs Kilometer nicht abhalten.

Standesgemäß sicherte sich der mehrfache deutsche Senioren-Berglaufmeister in seiner Altersklasse M65 in 31:37 Minuten den Erfolg. Doch 2020 brachte der Seriensieger Bayer einen kleinen „Schatz“ mit zur 33. Auflage des ältesten Berglaufs Thüringens. Eigentlich nur ein Stück Papier, würde mancher sagen. Für Bayer aber ein Beweis für die enorme Leistungsstärke Südthüringer Athleten schon vor mehr als 30 Jahren. Bayer erinnert sich, dass bereits 1988 beim Bergzeitlauf Einzel gestartet wurde. Damals erfolgte der Start aber am Schwimmbad in Goldlauter.

Und der damals noch blutjunge Stephan Bayer hatte die gesamte Skilanglauf-Elite des SC Motor Zella-Mehlis sowie des ASK Oberhof fest im Griff und siegte in 20:35 Minuten. Freilich konnte sich zum 33. Beerberglauf, selbst bei den Organisatoren kaum noch jemand an den Bergzeitlauf erinnern, der damals noch als Bezirksmeisterschaft deklariert worden war und Ilmenau noch zum Bezirk Suhl gehörte. Doch Stephan Bayer hatte diesmal den Beweis in der Tasche: die Ergebnisliste.

So war es für Sprecherin Rosi Wolfram eine Ehre, mit Stephan Bayer den jugendlichen Kletterer den wohl erfolgreichsten Senioren-Bergläufer Thüringens vorzustellen. Und Wolfram, selbst eine erfolgreiche Volkssportläuferin, konnte viel über Bayer berichten. Etwa, dass er an diesem Ort bereits 1996 deutscher Meister im Senioren-Berglauf wurde: dass er mehrere Landesmeistertitel, natürlich Top-Platzierungen, Europa- und Senioren-Weltmeister-Titel einfuhr. Und auch beim traditionellen Kickelhahn-Berglauf trug sich Bayer des öfter sowohl als Gesamtsieger als auch Gewinner in seiner Altersklasse als Sieger ein.

Bayer wartete zum jüngsten Beerberg-Berglauf noch mit einer zweiten Überraschung auf und zog eine zweite Ergebnisliste aus dem Handgepäck. Dieses Papier belegt, dass er am 15. August 1988 auch mit dem Fahrrad schnell unterwegs gewesen war. Er gewann nämlich das Rad-Einzelfahren vom Bahnhof Suhl-Heinrichs bis hinauf zur Altendambacher Höhe, eine Vorstufe späterer Duathlon-Rennen. Diese 7,5 Kilometer sehr anspruchsvolle lange Strecke bewältigte der Mann aus dem Spielzeugland in 15:22 Minuten.