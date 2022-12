Ein neues Geduldsspiel für Skirennfahrer Thomas Dreßen

Da war die Welt noch in Ordnung: Skirennfahrer Thomas Dreßen beim Abfahrtsrennen auf der Saslong in Gröden.

Gröden. Skirennfahrer Thomas Dreßen verletzte sich bei der Abfahrt in Gröden und muss schon wieder pausieren. Im Januar will er zurückkehren.

An Schlafen war erst einmal nicht zu denken bei Thomas Dreßen, als er am Donnerstagabend ins Mannschaftshotel in Wolkenstein zurückkehrte. Die frustrierende Nachricht musste der Skirennläufer vom SC Mittenwald erst einmal verarbeiten. Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel lautete die erste Diagnose, erlitten bei der ersten von zwei geplanten Weltcup-Abfahrten in Gröden. In einem „längeren Gespräch“, sagte Cheftrainer Christian Schwaiger am Tag danach, habe man gleich noch die Strategie für das Comeback im Januar besprochen. Mental gehe es Dreßen „ganz okay“.