Ein siebenjährige Geraer stürmt für die Eispiraten

Die Schönheider Wölfe, der Leipziger EC, daheim in Crimmitschau, der ESV 03 Chemnitz und der ESV Halle waren die Turnierstationen der Eispiraten Crimmitschau in Mitteldeutschland vor der Corona-Pause im Sommer. Aber nicht die der DEL2-Piraten, sondern die U 7 war aktiv. In ihr befindet sich der Geraer Rudi Becker, fast acht Jahre alt und Zweitklässler der Geraer Bergschule.

Während der fünf Turniere zu Jahresanfang brachte es der Geraer in 20 Partien auf 27 Tore, gewann vier Turniere mit seinem Team. Vor dem November-Lockdown war der junge Geraer kürzlich gegen Leipzig und Dresden sogar bei einem Heimturnier der U 11 auch schon sechs Mal erfolgreich. Zudem fegt der Youngster schon über das Eis wie ein Alter. Und gejubelt wird nach Toren wie bei den Großen.

Spaß und Freude im Vordergrund

Aber Tore und Punkte stehen in diesen Einladungsturnieren nicht im Vordergrund. „Spaß und Freude am Eishockey sollen die Jüngsten haben“, sagt ETC-Trainer Sebastian Voitel. Deshalb seien die ganz Jungen auch noch ohne Mitgliedskarte. Sie spielen mit einer Nachwuchslizenz vom Eishockeybund, sind damit auch sportversichert. Mit Beginn des siebten Lebensjahres sind sie dann vollwertiges Mitglied im ETC, gehen aber dennoch schon drei Mal zum Training, fahren zu Wettkämpfen und fahren, wie Rudi Becker, zu jedem Heimspiel der DEL. Er ist der einzige Geraer in der Gruppe, einer der Besten sowieso.

Die anderen Kinder kommen aus dem Zwickauer Land, aus Meerane, Glauchau oder Crimmitschau. Dienstags, freitags und samstags wird Rudi von den Eltern oder vom Opa zum Training gebracht und das schon seit über drei Jahren. 150 Kinder in zwei Altersklassen kommen in „normalen“ Zeiten in den Sahnpark, mehr als sechs Trainer betreuen die 40 bis 60 Kids in jeweils 60 Trainingsminuten.

Sebastian Voitel, Oliver Hunger und Torsten Heine sind Rudis Übungsleiter. „Rudi hat sich gut eingefügt, die Kinder verstehen sich untereinander ausgezeichnet“, sagen die Coaches. Viel Wert wird auf Spaß und Freude, auf viel Bewegung und Abwechslung gelegt, sagen die Trainer und wissen, dass der Leistungssport im Eishockey erst mit 13 Jahren beginnt.

In der Schule hellwach

Rudi Becker ist manchmal nach den Einheiten im Sahnpark auf so geschafft, dass er im Auto heimwärts einschläft. Dafür ist er am nächsten Tag in der Schule wieder hellwach, denn da ist er „ein ganz aufgewecktes Kerlchen“, ist Opa Klaus stolz. Und wie gefällt Rudi selbst die Schule? „Die ist schön“, meint er.

Rudi spielt auch gern Fußball. Meist in Opas Garten oder mit Freunden auf der Wilke-Höhe. Auch zu vielen Bundesligaspielen fährt er mit Papa Rocco. Dabei hat er bei jedem das entsprechende T-Shirt an. Die Fußballtrikots in den Bayern-, Dortmund-, Aue- oder Zwickau-Farben hat er genauso in seinem Besitz wie fünf, sechs verschiedene vom Eishockey. Normalerweise trägt er im Training das der Playoffs der Eispiraten aus dem Vorjahr. Natürlich mit seinem Namen auf dem Rücken. „Das Trikot wollte er unbedingt haben“, sagt sein Vati.

500 Euro für eine komplette Ausrüstung

Papa Rocco weiß um die Wertintensität der Eishockey-Ausrüstung. Die letzte kostete mit Schienbein-, Knie- und Ellenbogenschützern inklusive um die 500 Euro. Jede Familie kann sich das so nicht leisten. Aber Rudis Eltern Steffi und Rocco erfüllen ihrem Sprößling fast jeden Wunsch.

Da derzeit vier Wochen Zwangspause sind, hat sich Rudi ein Instrument zugelegt. Er geht jetzt zwei Mal wöchentlich in der Geraer Musikschule Melodica spielen. Auch das macht ihm Spaß.

Wenn die Corona-Pause vorbei ist, könnte in Crimmitschau auch das neue Trainingsgelände fertig sein. Eigens für den Nachwuchs entsteht an der Stelle alter Baracken eine moderne, luftige Halle, deren Fertigstellung in den letzten Zügen liegt. Vielleicht spielt Rudi dann anlässlich der Einweihung ein Stück auf der Melodica.