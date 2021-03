Ein unvollendetes Weimarer Kunstwerk

Weimar Von einer Skizze, die es eigentlich an die Wand der Landesturnanstalt in Jena schaffen sollte.

Wir konnten in unsere Serie mit Richardt Engelmann und Arno Zauche schon zwei Künstler vorstellen, die sich thematisch mit dem „Sport“ beschäftigt haben. Wenig beachtet wurde bisher Sascha Schneider (1870 bis 1927). In Petersburg geboren, in Dresden aufgewachsen, erhielt er hier im Wesentlichen seine künstlerische Ausbildung. 1904 wechselte Schneider als Professor an die Großherzoglich-Sächsische Kunstschule in Weimar. Er ließ sich ein großes Atelier bauen, wo er in den folgenden Jahren viele monumentale Männerskulpturen und Gemälde erschuf. Das wohl bekannteste seiner Arbeiten in Weimar dürfte eine Wandmalerei im Foyer des Deutschen Nationaltheaters sein.