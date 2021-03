Eindhoven verpasst Sieg im Gipfeltreffen mit Ajax

Eindhovens Mario Götze am Ball.

Eindhoven. Die PSV Eindhoven um Mario Götze hat im Titelrennen im niederländischen Fußball in letzter Minute einen Dämpfer kassiert.

Im Gipfeltreffen kam der Tabellenzweite gegen Spitzenreiter Ajax Amsterdam daheim nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus und hat weiter sechs Punkte Rückstand. Zudem hat Eindhoven bereits ein Spiel mehr bestritten.

Eran Zahavi sorgte mit einem tollen Freistoßtor in der 39. Minute für die Führung des Teams von Trainer Roger Schmidt. Doch in der Nachspielzeit verwandelte Dusan Tadic einen Handelfmeter noch zum Ausgleich für Ajax, das zuvor elf Ligaspiele in Serie gewonnen hatte. Der frühere Weltmeister Götze spielte bei PSV 90 Minuten durch.

