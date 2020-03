Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eine richtiges Zuhause fehlt für Sportler und Pferde

Einen gemütlichen Abend zum 25-jährigen Bestehen des Reitvereins Marstall Weimar gab es vor wenigen Tagen in Nohra.

Geehrt wurden langjährige Mitglieder, die sich ehrenamtlich besonders engagiert haben sowie Trainer und die betreuende Tierärztin Andrea Schmidt. Es wurde in historischen Presseartikeln gestöbert und sich erinnert. In seiner Laudatio schilderte der langjährige Vereinschef und versierte Turnier-Richter Bernd Ludolph die Entwicklung des „Marstall“ mit den vielen Hochs und Tiefs seit der Wende. Im Fazit hat der Verein eine erfolgreiche Sportler/Pferde-Riege vorzuweisen mit Potential für die Zukunft. Leider ist es Bernd Ludolph nicht gelungen, ein „richtiges zu Hause“ für den Verein auf Dauer zu finden. Die Vereinsmitglieder und erfolgreichen Sportler sind mit ihren Pferden an unterschiedlichen Trainingsstandorten verteilt im Weimarer Land bis zu den Drei Gleichen. Beispiele sind Peter Trommler (Fahrsport), Nancy Hoffmann (Dressur), Josephine Franke (Vielseitigkeit, Springen, Dressur), Kay Ludolph (Springen), sowie die Einzelturnerinnen Charlotte Schwärmer und Lisa Fehlauer für die gesamte Voltigiergruppe sowie jüngerer Reitnachwuchs und Breitensport.

Vereinschef Bernd Ludolph wirdvon seiner Familie unterstützt

Die erfolgreiche Voltigier-Gruppe besteht aus 30 Kindern und Jugendlichen, die mit ihren beiden vereinseigenen Voltigier-Pferden in der Reitanlage in Ottstedt am Berge gute Trainingsmöglichkeiten hat. So war es gut, dass es das zentrale Jubiläumstreffen in Nohra gab, wo sich alle einmal wieder sahen und intensiv austauschen konnten.

Der Verein „Marstall“ Weimar wurde 1994 gegründet und hat 52 Mitglieder. Bernd Ludolph trainiert den Nachwuchsbereich seines Vereins seit vielen Jahren immer am Montag und steht mit Rat und Tat jedem Vereinsmitglied zur Seite. Bernd Ludolphs Vereinsarbeit wird besonders unterstützt von seiner Frau Ines und der Tochter Elli. Er ist Turnierrichter und in einigen und technischen Ausschüssen des Thüringer Reit- und Fahrverbandes sowie überregional Experte. Richter-Schwerpunkt und Leidenschaft ist besonders der Bereich Vielseitigkeitssport.

Bernd Ludolph ist 72 Jahre alt und reitet seine Pferde, wenn es neben der Vereinsarbeit und den vielen ehrenamtlichen Aufgaben im Pferdesport die Zeit erlaubt.