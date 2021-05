Thüringer Schützen fehlt eine Scheibe zu Medaille und Olympia

Osijek. Suhls Skeetschützen Vincent Haaga und Nadine Messerschmidt landen bei der Europameisterschaft auf Rang vier. Was das für die Tokio-Quotenplätze bedeutet.

Dramatisch ging es bei der EM der Sportschützen im kroatischen Osijek zu. Im Skeet-Finale landeten die beiden Suhler Nadine Messerschmidt und Vincent Haaga auf dem undankbaren vierten Rang. Jeweils eine Scheibe fehlte den Thüringern in einem Finale wie ein Thriller. Leider verpassten Messerschmidt und Haaga mit der Blechplakette auch den erhofften Quotenplatz für Tokio um einen Rang.

„Das Glück hat ein bisschen gefehlt. Doch es war trotzdem eine starke Vorstellung unserer beiden Thüringer, denn die Treffer-Leistungen waren international enorm hoch“, sagte Bundestrainer Axel Krämer. Der Suhler wird nun nur mit einer Skeet-Schützin nach Tokio reisen können. Am 19./20. Juni fällt in Frankfurt/Oder die interne Entscheidung. Auch Nadine Messerschmidt liegt in einem Quartett dabei weiter gut im Rennen.

Schon die Qualifikation bei perfektem Wetter war enorm spannend. Messerschmidt rückte nach Fehlstart mit guter Serie als Vierte von sechs Schützinnen in den Endkampf. Haaga musste, nur eine Scheibe hinter den beiden Führenden, mit fünf Kontrahenten in ein Stechen, wo er sich nervenstark als Fünfter für das Finale qualifizierte. Dort lag Haaga bei Halbzeit auf Rang zwei. Doch es zählte jede Scheibe. Als der 25 Jahre alte Vizeweltmeister von 2017 dann zwei von vier Schieben fliegen ließ, war die Medaille dahin und sein Tokio-Traum gleich mit. Messerschmidt hätte mit dem letzten Schuss noch Bronze holen können, doch auch der ging daneben. Pech für die beiden Flintenschützen vom SSZ Suhl.