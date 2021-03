Einen Nerv in bürgerlichen Kreisen getroffen

Jena Vor 110 Jahren wurde der USV Jena gegründet. Kurz nach seiner Gründung im März 1911 konnte der damalige „Verein für Bewegungsspiele Jena“ (VfB) schon hunderte Mitglieder verzeichnen - in erster Linie Universitätsangehörige und aus bürgerlichem Kreis sich bereits Innerhalb kürzester Zeit meldeten sich hunderte Mitglieder an.

Am 8. März 2021 konnte der USV Jena seinen 110. Geburtstag feiern. Er ist damit nach dem SV Schott (1896) und dem FC Carl Zeiss (1903) der drittälteste Turn- und Sportverein in Jena. Gegründet wurde er unter dem Namen „Verein für Bewegungsspiele Jena“ (VfB). In den zuständigen Akten im Staatshauptarchiv Weimar ist als erster Vorsitzender der Student Oskar Leonhardt und als sein Stellvertreter der Bankbeamte Eugen Popp verzeichnet. Bis 1903 gab es neben dem „Spielplatzverein“, der die Abteilungen Fußball, Tennis und Rudern hatte, in Jena nur Turnvereine. Der VfB wollte sich vorzugsweise „akademischen Kreisen“ widmen. Dazu gab es eine eigenständige akademische Abteilung.