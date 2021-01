Eingerostet oder nicht gut genug? Basketball-Löwen verlieren deutlich

Nach einmonatiger Corona-Zwangspause in der Pro B Süd sind die Basketball-Löwen Erfurt beim 54:72 gegen Ulm letztlich chancenlos.

Erfurt. Lange gut mitgehalten, am Ende deutlich besiegt: Die Basketball-Löwen Erfurt mussten sich in der Pro B Süd in ihrem Heimspiel gegen die OrangeAcademy UlmNach einem Monat coronabedingter Wartezeit mit 54:72 (30:31) geschlagen geben. Es war ihre dritte Niederlage im erst vierten Saisonspiel – Ulm festigte derweil mit dem achten Sieg im elften Spiel Rang zwei.

Für das erste Ausrufezeichen der Löwen sorgte Leon Hoppe, der nach gut zwei Minuten einen Dreier versenkte. Wenige Sekunden später war für ihn jedoch das Spiel schon wieder vorbei, als er sich bei einem Zweikampf unglücklich den Hals verrenkte. Das brachte auch erstmal einen Knick ins Spiel seiner Erfurter, die in den nächsten Minuten wenig zustande brachten. Ballverluste – Miles Osei fabrizierte in zwei Minuten gleich deren drei – und Fehlwürfe prägten das Spiel. Allerdings auch bei Ulm, weshalb der Punktestand minutenlang bei 5:9 verharrte.

Doch dann taten es binnen nicht mal einer Minute drei Erfurter ihrem verletzt mit Handtuch um den Hals auf der Bank sitzenden Teamkollegen Hoppe gleich und versenkten Distanzwürfe. Wären es nicht Graham-Bell, Price und Arnold, sondern seine Spieler gewesen, die von 5:9 auf 14:9 stellten, hätte Gästetrainer Anton Gavel, für Bamberg einst einer der gefährlichsten Distanzschützen der Bundesliga, wohl mit der Zunge geschnalzt. Die Löwen gingen mit einer 14:13-Führung ins zweite Viertel.

Ulm in Korbnähe körperlich überlegen, Erfurt aus der Distanz stark

Da sie es aber nicht schafften, die Anspiele und Abschlüsse der Ulmer in Korbnähe zu unterbinden, übernahm der von der Körpergröße überlegene Tabellenzweite immer wieder die Führung. Nach der Hälfte des zweiten Abschnitts stand es 18:20 aus Erfurter Sicht. Dass Bretzel nach schwachem Wurf Tobias Bode den abgeprallten Ball hinter dem Kopf wegpflücken und im zweiten Versuch trotz Fouls versenken konnte, stand stellvertretend für die Schlafmützigkeit der Löwen unter dem eigenen Korb. Die OrangeAcademy, die Nachwuchsfördermannschaft des Ulmer Erstligisten, zog auf 27:20 davon (17.).

Nach der folgenden Auszeit durfte sich der 16-jährige Fidelius Kraus im Spielaufbau der in dieser Phase kopflos agierenden Gastgeber versuchen. Mit mehreren Schnellangriffen kamen sie tatsächlich schnell wieder auf 27:29 heran (19.) und gingen durch Merz‘ Dreier sogar wieder in Führung. Mit 30:31 stand das Spiel zur Halbzeit fast wieder auf null. Während bei den Löwen die Zweier-Wurfquote unterirdisch (22 Prozent), die aus der Distanz (60 Prozent) dagegen formidabel war, war das bei Ulm genau umgekehrt (52% und 0%).

Diesen schwachen Wert von fünf Treffern bei 23 Versuchen verbesserten die Löwen umgehend, als Osei und Price die ersten beiden Würfe aus der Mitteldistanz nach Wiederbeginn zur 34:31-Führung versenkten. Ihre Überlegenheit am Korb unterstrichen die Jungs der OrangeAcademy dann aber umgehend wieder mit zwei krachenden Dunks. Dank ihrer physischen Stärke und damit verbundenen Vorteilen beim Rebound setzten sich die Gäste wieder etwas ab (38:45, 27.). Mit 42:50 nach drei Vierteln hatten die Löwen ordentlich Arbeit vor sich, um das Spiel in den letzten zehn Minuten noch zu ihren Gunsten zu entscheiden.

Im Schlussviertel zieht Ulm binnen drei Minuten davon

Ein erfolgreicher Dreier des in der zweiten Halbzeit besten Ulmers Milicic schraubte die Gästeführung zu Beginn des Schlussviertels erstmals in den zweistelligen Bereich. Ulm schaltete urplötzlich zwei Gänge hoch und zog auf 60:44 davon (33.). Es wirkte fast, als hätten die Baden-Württemberger ihre Kräfte für den entscheidenden Schlussakkord geschont. Sie trafen nun nach Belieben, während bei den Löwen wieder der durch die mehrwöchigen Zwangspausen prächtig genährte Fehlerteufel sein Unwesen trieb. Vier Minuten vor Schluss war das Spiel beim Stand von 48:68 entschieden. Das Spiel plätscherte seinem 54:72-Endstand entgegen. „An einem Spieler hat es heute nicht gelegen“, stellte Erfurts sportlicher Leiter Florian Gut, angesprochen auf das frühe Ausscheiden seines Chemnitzer Erstliga-Perspektivspielers Hoppe, konsterniert fest.

Am Ende stand die Frage: Sind die Löwen nur coronabedingt eingerostet oder tatsächlich nicht besser als letzte Saison, wo sie nur der Saisonabbruch als klares Schlusslicht vor dem Abstieg bewahrt hatte? In den nächsten Wochen mit zwei bis drei Einsätzen pro Woche haben die Erfurter reichlich Gelegenheit, diese Frage zu beantworten.