Einsatz für Ex-Weltmeisterin Schneiderheinze bei Bob-WM

Die Jury-Chefin im Ziel organisierte sofort Hilfe für An Vannieuwenhuyse und Bremserin Sara Aerts. Auf zwei Kufen schleuderte der belgische Bob hollywoodreif durch die Eisschlange. Vannieuwenhuyise übergab sich nach dem Aussteigen, schrie vor Schmerz und Schock – minutenlang. „Sie hat sich am Nacken verletzt, wurde vorsichtshalber ins Krankenhaus gebracht“, sagte Ex-Weltmeisterin Schneiderheinze, die selbst in ihrer Karriere schon schwere Stürze erlebte.

Die Erfurterin, die in der Presseabteilung der Bundespolizei arbeitet, hat für ihren Einsatz Ur­laub bekommen. „In diesem Winter vertrat ich Deutschland vier Weltcup-Wochen in der Jury des Weltverbandes und jetzt war ich noch mal ein WM-Wochenende aktiv“, verrät die 42-Jährige.