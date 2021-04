Zwickau. Vor 30 Jahren, am 30. April 1991 endete in Zwickau die Produktion vom Trabant. Was heute allerdings kaum noch einer weiß: Von 1968 bis 1973 nahmen auch DDR-Fahrer der Sachsenring-Werksabteilung Zwickau an der legendären Rallye Monte Carlo teil, die auch als „die Mutter“ des heutigen Rallyesports bezeichnet wird.