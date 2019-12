Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eintracht Camburg siegt im Geraer Mitternachtsturnier

Wenn einer misslungenen Generalprobe eine erfolgreiche Premiere folgt, dann dürfen sich die Zuschauer beim 22. Geraer Oldie-Turnier am 17. Januar in der Panndorfhalle auf die Geraer Stadtauswahl freuen. Das einzige Testturnier beim Mitternachtscup der Sportfreunde Gera setzte die Mannschaft von Trainer Bernd Wiegner jedenfalls in den Sand. Über Platz fünf unter acht Teams kam man nicht hinaus.

An Bernd Wiegners urlaubsbedingten Fehlen soll es nicht gelegen haben, war von den Kickern zu hören, die ihr Auftaktspiel gegen die SG Legefeld/Weimar noch klar mit 5:0 gewonnen hatten. Gegen die Traditionsmannschaft von Wismut Gera reichte es dann nur zu einem 1:1-Unentschieden, nachdem Steven Theilig die Führung der Stadtauswahl mit einem Sonntagsschuss ausgeglichen und man weitere klare Siegchancen versiebt hatte. Also musste im letzten Gruppenspiel gegen den SV Blau-Weiß 90 Neustadt zumindest ein Unentschieden her, um den Turniersieg vom Vorjahr wiederholen zu können und erst einmal ins Halbfinale einzuziehen.

Bis zur 2:1-Führung der Geraer gab es daran keine Zweifel. Doch in der Folge riss der Spielfaden. Mit einfachen Ballverlusten lad man die Neustädter förmlich zum Kontern ein. Die Orlastädter ließen sich nicht zweimal bitten, schlugen dreimal hintereinander eiskalt zu und besiegelten mit dem 2:4 das vorzeitige Ausscheiden des Turnierfavoriten. Beim haushohen 5:0-Erfolg der Stadtauswahl im Spiel der Gruppendritten um Rang fünf gegen den TSV Gera-Westvororte bewiesen die Geraer, das Fußballspielen nicht verlernt zu haben - mehr aber auch nicht.

„Trotz der Platzierung war das Turnier wichtig für uns. Die Neulinge Reymond Prüfer und Daniel Gehrt konnten erste Erfahrungen mit ihren Mitspielern unter Wettkampfbedingungen sammeln. Aber alle haben gemerkt, dass achtzig Prozent Leistung eben nicht ausreichen“, äußerte sich David Kwiatkowski, der mit drei Treffern auch erfolgreichster Torschütze seines Teams war. Außerdem trafen Nico Engelstädter (2), Rocco Hoffmann (2), Thomas Winefeld (2), Hendrik Pohland (1), Daniel Gehrt (1) und Frank Bangemann ins Schwarze. Auch Reymond Prüfer, Marco Stallmann und Oliver Bonde gehörten zum Mannschaft. Das Tor hüteten Alexander Just und Martin Dolecek.

Der Turniersieg beim Mitternachtscup der Sportfreunde Gera ging etwas überraschend an den SV Eintracht Camburg, der sich in einem ausgeglichenen Endspiel mit 1:0 überraschend gegen den verstärkten FSV Ronneburg behauptete. Für die Ronneburger hatte Marcel Ast nach toller Kombination zu Beginn über das leere Tor geschossen und später Niklas Malitz nur den Außenpfosten getroffen.

Dritter wurde der SV Blau-Weiß 90 Neustadt nach einem Marathon-Neunmeterschießen gegen die BSG Wismut Gera. Mit 11:10 behielten die Blau-Weißen die Oberhand und stellten mit Marcus Fritzsche (6) auch den besten Turniertorschützen. Bester Spieler wurde Thomas Wolter (FSV Ronneburg). Die Sportfreunde Gera erwiesen sich als guter Gastgeber und unterlagen im Spiel um Rang sieben der SG Legefeld/Empor Weimar mit 3:5.

Am 17. Januar wird es für die Stadtauswahl Gera ernst, die beim 22. Oldie-Turnier in der Panndorfhalle in der Vorrunde auf den Hamburger SV, den 1. FC Köln und den 1. FC Union Berlin treffen wird. In der anderen Staffel begegnen sich Vorjahresgewinner Bundesliga-Auswahl Ost, Eintracht Frankfurt, der FSV Mainz 05 und der FC Carl Zeiss Jena.