Eintracht Eisenberg: Eigenartige Atmosphäre während letzter Partie vor Corona-Pause

Die Fußballer des SV Eintracht Eisenberg haben am Sonnabend im letzten Pflichtspiel vor der einmonatigen Corona-Zwangspause eine Reaktion gezeigt. Nach den beiden Niederlagen gegen den FSV Preußen Bad Langensalza (3:5) in der Verbandsliga und dem blamablen Aus im Landespokal beim Landesklasse-Aufsteiger SV Blau-Weiß Niederpöllnitz (0:3) holte die Eintracht in Weimar ein mehr als verdientes Unentschieden.

1:1 stand es beim Schlusspfiff. Für die Eintracht war es das erste Erfolgserlebnis überhaupt nach dem Aufstieg in die Verbandsliga in Weimar. Davor hatte immer Weimar auf dem Lindenberg gewonnen. Die beiden Top-Stürmer von Eisenberg und Weimar waren verantwortlich für die Treffer. Erst erzielte Niclas Stäps nach einer überragenden Einzelleistung das 1:0 (23.) für die Gäste aus Eisenberg. Für Stäps war es das achte Saisontor. Vier Minuten vor der Pause glich Weimar aus dank eines Sonntagsschusses von Weimars Knipser Luca Albrecht, der aus unmöglichen Winkel einfach abzog und damit alle überraschte. Der Ball landete im Gäste-Tor von Marco Götze zum 1:1-Pausenstand. Für Albrecht war es ebenfalls Saisontor Nummer acht. Zwischen den beiden Toren hätten die Eisenberger für die Vorentscheidung sorgen können. Der Ball ging aber nicht ein zweites oder gar drittes Mal ins Tor. Stattdessen kassierte die Hintermannschaft den Ausgleich. Dass es auch nach 45 Minuten 1:1 stand, lag vor allem an Weimars Torwart Daniel Feuerstein, der seiner Mannschaft in mehreren Momenten den Punkt festhielt. Eisenbergs Trainer Thomas Lässig wirkte nach dem Schlusspfiff nicht unzufrieden, „weil wir heute alles herausgehauen hatten. Natürlich hätten wir gerne drei Punkte mitgenommen, was auch möglich war. Ich kann meiner Truppe heute aber keinen Vorwurf machen. Jeder meiner Spieler gingen an ihre Grenzen“, sagte Lässig. Mit 17 Punkten und einem Platz im oberen Tabellendrittel verabschiedet sich die Lässig-Truppe auf Platz fünf in die Pause. Die Atmosphäre vor, während und nach dem Spiel in Weimar bezeichnete Lässig in Anbetracht der drohenden Pause schon als eigenartig. „Ich hatte das Gefühl, alle Spieler wollten dabei sein. Jeder wollte auch in Weimar noch einmal spielen. Das war aber nicht möglich. Immerhin standen mir diesmal sieben Wechselspieler zur Verfügung. Solch ein Luxusproblem hätte ich mir auch bei allen anderen Spielern gewünscht“, sagte Lässig.