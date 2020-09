Eisenberg. Am Sonntag gewann die Eintracht in der Fußball Verbandsliga auch beim FSV Ohratal. Walzog gelingt Siegtor, Götze pariert Elfmeter

Die Ergebnisse stimmen bei den Fußballern des SV Eintracht Eisenberg. Am Sonntag feierte die Mannschaft nach dem Abpfiff in Ohrdruf den vierten Punktspielsieg in Folge. 1:0 (1:0) gewann Eisenberg beim Aufsteiger FSV 06 Ohratal.