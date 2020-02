Eintracht Eisenberg: Mit Stolz und Zuversicht

Danny Müller zeigte sich begeistert. Nachdem der Kapitän von Eintracht Eisenberg per Kopf einen Eckball verwandeln konnte, der gefühlt eine Ewigkeit unterwegs war und auch eine beeindruckende Fallhöhe besaß, lobte Müller den Urheber der ruhenden Hereingab: Ben Kone. „Da war ja noch Schnee drauf“, kalauerte der Pädagoge Richtung Ben Kone.

Doch Müller gab während des Testspiels gegen Jena-Zwätzen auch die Stimme der Vernunft, ja den Mentor. Denn als sich eben Ben Kone, der ein Cousin von Eintracht-Protagonist Nadi Daouda Cisse ist, das eine oder andere Scharmützel mit einem Gegenspieler lieferte, nahm sich Müller seiner an. Der Kapitän gab dem Neo-Eisenberger, der zuvor für den SV Schott auflief und erst ab der Rückrunde für die Eintracht spielen darf, zu verstehen, dass er in solch hitzigen Situationen seinen Kopf benutzen und sich nicht zu „Dumm-Fouls“ hinreißen lassen solle. Der 19-jährige Kone nickte, während der Kapitän – ganz väterlich – den Arm um ihn gelegt hatte.

Ben Kone, Niclas Stäps und Nadi Daouda Cisse gaben im zweiten Akt der Partie gegen die Kicker aus Jena am Mittwochabend im knackig-kalten Schortental das Angriffs-Trio. Kobe über links, Stäps über die Mitte und Cisse über rechts. Und die drei Eintrachtianer waren schnell unterwegs, sehr schnell sogar. Von dem flinken Agieren der Eintracht-Kicker zeigte sich auch Zwätzens Stefan Unger sehr beeindruckt.

Nachdem Danny Müller in der 59. Minute zum zwischenzeitlichen 8:2 für die Hausherren getroffen hatte, konnten sich dann eben noch Nadi Daouda Cisse (9:3/75.) und Niclas Stäps (10:3/86.) in die recht umfangreiche Torschützenliste eintragen. Stäps, dessen Treffer in Gestalt eines formvollendeten Linksschusses daherkam, übersah bei einer vorangegangenen Chance den besser platzierten Nadi Daouda Cisse, der dann auch mit der Nicht-Beachtung ein wenig haderte – doch das nur als Randnotiz.

Im ersten Akt der Begegnung trafen indes Jakub Petrik (5./34./43.), Marius Mücke (10.), Stephan Uhl (10./44.) und Andy Haupt (41.) für Eisenberg. Für die Treffer aufseiten der Gäste aus dem Norden Jenas waren indes Lukas Best (22.), Eric Strauß (34.) und Jan-Lukas Bernewitz (68.) verantwortlich.

Zehn Tore im Haben nach 90 Minuten – diesbezüglich war Thomas Lässig sehr zufrieden. Dafür missfielen dem Eintracht-Coach die drei Gegentore. „Daran müssen wir arbeiten. Das waren drei Tore, bei denen wir einfach nicht gut verteidigt haben. Das darf in dieser Form so nicht geschehen. Bei anderen Teams können wir uns das nicht erlauben, da kann die Partie ganz schnell einmal kippen“, resümierte Thomas Lässig, der insbesondere mit der ersten Halbzeit sehr zufrieden war.

Überbewerten werde man den torreichen Sieg über Jena-Zwätzen jedoch nicht, betonte indes Lässig, wohlwissend, dass die Spieler von Trainer Daniel Sander erst in dieser Woche das Training nach der Winterpause wieder aufgenommen haben, es ihr erstes Testspiel war. Nichtsdestotrotz, sein Team sei auf einem guten Weg, das hätten auch schon die Testspiele gegen Merseburg (2:1) oder Zorbau (3:1) gezeigt. „Wenn meine Spieler weiterhin willens sind, immer an ihre Grenzen zu gehen, mache ich mir um den Rückrundenauftakt keine Sorgen“, führte der Trainer weiter aus. Am 29. Februar müssen die Kicker aus dem Saale-Holzland-Kreis für das erste Spiel in der Rückrunde der Thüringenliga gen Jena reisen, wo sie auf den SV Schott treffen werden. Zuvor werden sich die Kicker von Thomas Lässig noch auswärts gegen Blau-Weiß Neustadt, immerhin Tabellenführer der Landesklasse, und Dessau behaupten müssen.

Die Hinrunde beendete Eintracht Eisenberg auf Tabellenplatz drei. Zufrieden? „Zufrieden wären wir, wenn wir ganz oben stehen würden, aber natürlich sind wir mit der Hinrunde zufrieden, wollen unsere Leistung jedoch nun auch in der Rückrunde bestätigen. Wir wollen zeigen, dass wir da oben hingehören, doch dafür müssen wir an unsere Leistungsgrenze gehen – so banal es auch klingen mag“, sagte Thomas Lässig, der jedoch in Sachen Engagement in seinen Reihen nicht zu beanstanden hat. „Die Mannschaft zieht mit.“ Seit dem 14. Januar trainiert er mit seinen Spielern wieder. Mit Stolz blickt Thomas Lässig auf das Trainingslager am vergangenen Wochenende in Tautenhain zurück, wo das gesamte Team zwei Tage in einem Hotel verbrachte, sich Trainingseinheiten und Waldläufen widmete und am Sonnabend gen Merseburg für das Spiel aufbrach, bevor es dann am Abend nach Bad Klosterlausnitz in die dortige Therme verweilte. „Das hat schon ein Stück weit Tradition“, so Lässig über das Trainingslager in Tautenhain. Er verwies zudem darauf, dass der Vorteil eines Trainingslagers auch darin bestehen würde, dass er mit jedem Spieler problemlos ein Feedback-Gespräch führen könne. „Ich kann ich Erfahrung bringen, was den einen oder anderen Spieler bewegt. Außerdem ist so ein Trainingslager auch immer gut für das Wir-Gefühl.“

Und Ben Kone? „Er ist ein junger Spieler, der heute gezeigt hat, was er kann. Doch um im Männerbereich auf Dauer bestehen zu können, muss er regelmäßig mit uns trainieren“, sagte Lässig, der auch darauf verwies, dass sein Schützling mitunter noch sehr Ballverliebt sei. „Er und auch Cisse sollen sich das ja auch bewahren. Entscheidend ist, dass sie einen Mittelweg finden, dass sie sich in der einen oder anderen Situation für ein schlichtes Abspiel entscheiden, wenn es denn einmal nicht weitergehen sollte. Diesbezüglich müssen sie halt noch die Balance finden, aber wir sind froh, dass wir sie haben“, sagte der Eintracht-Coach, der während des Gesprächs auch immer einmal durch das Fenster in die Umkleidekabine des Vereinshauses blickte, um auf dem dortigen Fernseher einen Blick auf den Spielstand der Partie FC Bayern München gegen TSG 1899 Hoffenheim zu erhaschen. In jenen Momenten lautete der Spielstand noch 1:1.