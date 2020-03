Robert Häring (in Schwarz) wird am Sonnabend gegen Bad Langensalza erstmals wieder auf der Eintracht-Bank im Schortental Platz nehmen.

Eintracht Eisenberg: Probekick ohne Probleme

Musste Eintracht-Coach Thomas Lässig am vergangenen Spieltag der Thüringenliga in puncto Personal noch reichlich improvisieren, hat sich die Situation in dieser Woche indes schon wieder etwas entspannt. So kann Lässig am Sonnabend, wenn sich denn die Kicker von Preußen Bad Langensalza ab 14 Uhr im Schortental die Ehre geben werden, wieder auf Marius Mücke, Benjamin Brack oder Jan Schäfer zurückgreifen. Dafür muss er weiterhin auf Kevin Wriske (erkältet), Ben Kone (beruflich verhindert) und natürlich Niclas Stäps (weiterhin verletzt) verzichten.

Doch es gibt da noch eine Personalie, über die sich Thomas Lässig besonders freut: Robert Häring. „Er hat in dieser Woche erstmals wieder mit uns mittrainieren können, hatte keine Probleme – und das freute mich sehr.“ Gut ein Jahr konnte der Mittelfeldleuchtturm, der oftmals aus der Tiefe des Raumes die Geschickte der Eisenberger mit reichlich Übersicht lenkte, nicht in das Geschehen auf dem Platz eingreifen. Eine langwierige Verletzung verdammte den 30-Jährigen zur Passivität. Ob Häring am Wochenende irgendwann auflaufen wird, ließ Lässig natürlich offen. Naturgemäß benötige sein Schützling noch einiges an Zeit, bis er denn wieder mit vollen Kräften und über 90 Minuten im defensiven Mittelfeld agieren könne. Man müsse schlichtweg abwarten, werde sehen, wie sich der wieder Genesene entwickeln werde, betonte Lässig, der zudem die Tugend der Umsicht beschwor. Nichtsdestotrotz, allein der Umstand, dass Häring auf der Eintracht-Bank gegen Bad Langensalza Platz nehmen wird, stimme ihn positiv, so Lässig. Der Trainer rechnet damit, dass man am Wochenende kein 0:0 im Schortental erleben werde, wie es denn am vergangenen Spieltag gegen den SV Schott Jena der Fall war. Zum einen erwartet Lässig von seinen Mannen, dass sie in puncto Offensive den einen oder anderen Hurra-Moment beisteuern können. Zum anderen geht er davon aus, dass die Gäste aus der Kurstadt im Unstrut-Hainich-Kreis auch eine fähige Offensivabteilung ihr Eigen nennen können. Umgehend verweist Lässig auf den Rückrundenauftakt von Bad Langensalza. In den eigenen vier Wänden triumphierte der nunmehr Tabellenneunte mit 5:0 über Tabellenschlusslicht Bad Frankenhausen. Ergo: Man sei also gewarnt. Außerdem erinnert Thomas Lässig auch daran, dass die Heimbilanz seines Teams sehr dürftig sei. Man von sieben Partien an der eigenen Wirkungsstätte lediglich zwei gewinnen konnte – und das ist einer der schlechtesten Werte der gesamten Thüringenliga, nur Bad Frankenhausen und Thüringen Weida schneiden in den heimischen Gefilden noch bescheidener ab. „Daran sollten wir dringend etwas ändern“, sagte Thomas Lässig lakonisch.