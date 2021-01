Eintracht Sondershausen in der ewigen Tabelle auf Platz eins

Sondershausen. In der ewigen Bestenliste auf Platz eins. Dass Eintracht Sondershausen ein Traditionsverein mit weitreichender Geschichte und überregionalen Erfolgen ist, ist jedem, der es mit dem Fußball hält, bekannt. Gespielt wurde, vor allem in der DDR, im ganzen Land. Und der berühmt berüchtigte Göldner war vom Gegner gefürchtet. Die Tradition, die der Verein pflegt, wird auch aktuell aufrechterhalten und für die Nachwelt festgehalten.

Dies haben sich einige Enthusiasten zur Aufgabe gemacht und neben einer Vielzahl von statistischen Werten die Erfolge und auch Misserfolge des Vereins zusammengesucht. Vor allem Andreas Kästner ist einer dieser Zeitgenossen, die sich mit dem Archivieren und dem Befüllen von Datenbanken beschäftigen. Kästner lebte von 1984 bis 2002 in Sondershausen und war Fan von zunächst Glückauf und später von Eintracht Sondershausen.

„Drei, vier Jahre lang bin ich dann immer noch zu den Heimspielen nach Sondershausen gefahren, zuvor war ich immer dort“, weiß Kästner heute noch. Das Interesse für den Sondershäuser Fußball ist bis heute ungebrochen. Allgemein hat sich sein Radius weit ausgebreitet. Ganz Thüringen hat es ihm mittlerweile angetan. Von überall her bekommt er „Futter“ für die ihn zugänglichen Datenbanken, die er dann akribisch und mit bester Sorgfalt bestückt. Meist mehrere Stunden am Tag. „Dass aktuell kein Fußball gespielt wird, stört mich nicht. Es ist nun mal so. Ich habe auch so jede Menge zu tun. Mit den Corona-Spielzeiten bin ich auf Stand. Nun geht es weiter in die Vergangenheit, was weitaus aufwendiger ist“, schmunzelt der 62-Jährige, der mittlerweile in Sömmerda wohnt.

1911 begann die Geschichte des Vereins

Die Sondershäuser waren und sind immer eine feste Größe in Thüringen, was sie beim Blick auf die ewige Tabelle eindrucksvoll unter Beweis stellen. Die Eintracht führt seit 2015 ununterbrochen die ewige Tabelle der Thüringenliga an. In ihrer 23. Spielzeit absolvierten die Sondershäuser bis zur Coronapause 673 Spiele, gewannen davon 319, spielten 151 Unentschieden und 203 Mal wurde verloren. Das Torverhältnis beträgt 1218:903.

In Sondershausen kam der Ball mit der Gründung des SC Schwarzburg im Jahre 1911 ins Rollen. In seinen Anfangsjahren tauchte der Verein auch in den Tabellen der Gauliga Kyffhäuser auf, ein Titelgewinn blieb ihm dort jedoch versagt.

Erst 1980 gelang es der BSG Glückauf, einem der späteren Nachfolger des SC Schwarzburg, als Repräsentant des Fußballsports der Musikstadt einen nachhaltigeren Eindruck zu verleihen. Mit dem Gewinn der Erfurter Bezirksmeisterschaft ebnete sie sich den Weg für die folgenden sieben Jahre in der DDR-Liga. Trumpf im Aufstiegsjahr war die Offensive, die in Bernd Rommel als Torschützenkönig, Dieter Steikert und Roland Garthof drei der vier besten Ligaschützen in ihren Reihen hatte, und durch den vierten in diesem Bunde, Lutz Hartung, als Zugang ergänzt wurde.

In der Staffel E benötigte Glückauf im zweiten Jahr Relegationsspiele gegen die BSG Fortschritt Weida zum Klassenerhalt, schaffte dann 1984 nach spannendem Titelkampf als Tabellendritter die souveräne Qualifikation zur zweigleisigen Liga. Dem achten Platz 1986 folgte ein Jahr später der Abstieg, nachdem sich trotz zahlreicher talentierter Zugänge die Mannschaft nicht als feste Einheit präsentiert und das Kaliwerk als Trägerbetrieb die finanziellen Mittel deutlich gekürzt hatte.

Nach dem Gewinn des Erfurter Bezirksmeistertitels 1988, mit einer Art Reserve des zersplitterten Ligateams errungen, scheiterte Glückauf in der Aufstiegsrunde zur Liga, sodass bis 1990 weiter in der Bezirksliga gekickt werden musste. Inzwischen war auf dem heimischen Göldner eine Sitzplatz-Tribüne für 1700 Zuschauer entstanden. Als Qualifikant zur Auftaktsaison der Thüringenliga 1990/91, geführt von den Routiniers Harald Brosselt und dem 233-fachen Ex-Erfurter DDR-Oberligaspieler Martin Iffarth, gelang dem späteren BSV Eintracht im Jahr 2000 der Titelgewinn mit deutlichem Vorsprung zur Konkurrenz.

Gleich ein Sieg gegen Dynamo Dresden

Damit in die Amateuroberliga aufgestiegen, wurde gleich zum Auftakt ein spektakulärer 1:0-Sieg gegen Dynamo Dresden gefeiert. Fünf Jahre konnte die Klasse in der Staffel Süd unter großem Kraftaufwand bis zum Abstieg gehalten werden, ehe weitere fünf Spielzeiten danach 2010 der zweite Landesmeistertitel errungen wurde. Doch man verzichtete aus wirtschaftlichen Gründen auf den möglichen Wiederaufstieg zur Oberliga. Das war ein Novum im Fußballgeschehen.

Von den Fans liebevoll Torgespenst genannt, wurde der vierfache Torschützenkönig der Thüringenliga Sebastian Caspar seit 2002 zum Garant für die erfolgreiche Offensive der Nordthüringer. Jedoch fielen der Eintracht, die in jener Zeit etwas vernachlässigte Nachwuchsarbeit sowie durch die in Wendezeiten weitest gehende Einstellung der Kaliindustrie auch fehlende Wirtschaftskraft der Region auf die Füße, so dass 2016 der Abstieg aus der Thüringenliga nicht mehr vermieden werden konnte.

Ein deutliches Lebenszeichen als Landesklässler war der 1:0-Paukenschlag, für den die Nordthüringer gegen den FC Carl Zeiss Jena im TFV-Pokal sorgten, womit der vier Klassen höhere Drittligist im Wettbewerb die Segel streichen musste. Eric Nowak schoss damals das entscheidende Tor. 2018 folgte der Aufstieg, auf Anhieb ein dritter Platz in der Thüringenliga, die Eintracht war wieder da und ist es bis heute.

Nun wird der altehrwürdige Göldner einer Schönheitskur unterzogen. Die Bauarbeiten schreiten planmäßig und zügig voran. Wenn er dann fertig ist, wird es sich Andreas Kästner mit Sicherheit nicht nehmen lassen und dem neuen Stadion einen Besuch abstatten. Eine Selbstverständlichkeit, wie Kästner es bezeichnet und zeitgleich auf der Suche nach alten Tabellen aus der Region ist. Wie immer, auch eine Selbstverständlichkeit.