Eisenach: Supermarathon braucht einen neuen Startort

Am 2. Oktober soll der 48. Rennsteiglauf stattfinden. Wie lang die Supermarathonstrecke von Eisenach nach Schmiedefeld in diesem Jahr sein wird, ist aufgrund der Startortsuche noch unsicher.

Eisenach Der 48. Rennsteiglauf kann am 2. Oktober nicht auf dem Eisenacher Markt beginnen

Noch ist nicht ganz klar, wie genau der in den Herbst verschobene 48. GutsMuths-Rennsteiglauf ablaufen wird. Ob Tausende Ausdauer-Enthusiasten aus zig Ländern am Wochenende 2./3. Oktober wirklich auf dem Thüringer Höhenweg auf verschiedenen Distanzen nach Schmiedefeld rennen. Oder ob aufgrund der Corona-Pandemie vielleicht doch wie 2020 jeder nur für sich einen „Rennsteiglauf at Home“ absolviert. Fest steht aber eines: "Der Start des Supermarathons wird definitiv nicht auf dem Eisenacher Markt erfolgen", sagt Michael Schneider, der Schatzmeister des SV Wartburgstadt.