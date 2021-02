Philipp Krug in Krieschow, wo er zu seinem einzigen Oberligaeinsatz für den FSV Martinroda kam.

Eisenacher Fußballer Krug: "In Martinroda habe ich viel gelernt"

Für den Neustart – wann auch immer der erfolgen wird – ist Fußball-Landesklässler FC Eisenach auf der Torhüterposition gut aufgestellt. Mit dem 18-jährigen Tim Fischer und dem 25-jährigen Philipp Krug kamen während der Wintertransferperiode zwei Schlussmänner, wobei Letzterer einen Hauch von Oberligaerfahrung mitbringt. Als Dauer-Reservist des FSV Martinroda wurde Krug am 19. Oktober 2019 in Krieschow eingewechselt, nachdem Daniel Gössinger beim Stand von 0:3 Rot sah. Bei den zwei weiteren Gegentreffern zum 0:5-Endstand war Krug schuldlos, aber der Einsatz blieb sein einziger in der Oberliga. Wir sprachen mit dem aus Ilmenau stammenden Zwei-Meter-Schlaks.