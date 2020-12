Eisenacher Handballer spielen in Dresden 26:26

Eisenachs Handballer um Daniel Dicker (beim Wurf) haben in Dresden einen möglichen Auswärtssieg in letzter Minute noch verspielt.

Der ThSV Eisenach war ganz nah dran, den ersten Sieg in einem Punktspiel über den HC Elbflorenz zu landen. Bis in die Schlussminute sahen die Wartburgstädter in der BallsportArena Dresden wie der Sieger aus. Am Ende reichte es nur zu einem Punkt. Beide Teams trennten sich 26:26 (14:11).

Nach einem Tempogegenstoß traf Eisenachs Willy Weyhrauch zum 22:26 (57.). Die Wartburgstädter hatten nach dem 22:22 (50.) erfolgreich eingenetzt. Doch beim Stand von 23:26 brachte Weyhrauch einen Siebenmeter nicht an Dresdens Keeper Mario Huhnstock vorbei (58.).

Gegen eine nun offensivere Dresdener Abwehr leisteten sich die Eisenacher Ballverluste, die letztendlich die Gastgeber zum überaus glücklichen Punktgewinn nutzten.

Mit Tempogegenstößen wie Nadelstiche heizten die Wartburgstädter den Hausherren ein. Ivan Snajder und Willy Wehrauch trafen zum 6:4 (12.). Kurz darauf war für Dresdens Jonas Thümmler, bei eigenem Ballbesitz, nach einem groben Foul an Willy Weyhrauch die Partie vorzeitig beendet (Rot, 15.).

Vier Tore vorn

Die Eisenacher fighteten mit ganz viel Herzblut in der Abwehr, wurden dabei von einem guten Thomas Eichberger im Tor unterstützt. Adrian Wöhler (von Linksaußen) und Willy Weyhrauch (von Rechtsaußen) trafen zum 11:7 (23.). Daniel Dicker erhöhte auf 14:10 (29.).

Die Gastgeber kamen mit neuem Elan aus den Kabinen. Beim 15:15 (38.) durch Nils Kretschmer bejubelten sie den Ausgleichstreffer. Kurz zuvor wurde ein Tokic-Siebenmeter als Wurf auf den Kopf des Torhüters gewertet, der Eisenacher Linkshänder sah die Rote Karte.

Mit ihrer aufmerksamen und einsatzstarken Abwehrarbeit eroberten sich die Eisenacher immer wieder das Leder. Ivan Snajder netzte zum 19:17 ein (43.). Die Gastgeber erhöhten ihren Angriffsdruck. Die Eisenacher antworteten durch Kristian Beciri zum 23:22 (52.) und Jannis Schneibel zum 24:22 (53.).

Den greifbaren Sieg über die Ziellinie zu bringen, gelang den Wartburgstädtern jedoch nicht. Nachdem der erste Ärger verflogen war, freuten sie sich über den ersten Punktgewinn in einem Pflichtspiel gegen den HC Dresden. Erfolgreichste Eisenacher Werfer waren Willy Weyhrauch mit sechs und Daniel Dicker mit fünf Treffern.