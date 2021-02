Eisenacher Handballer unter Druck

Der aus Saarlouis gekommene Kreisläufer Peter Walz absolvierte in Dormagen sein erstes Spiel im Eisenacher Trikot.

Eisenach. Handball-Zweitligist ThSV Eisenach steht unter Druck. Nach dem 27:29 in Dormagen muss die Mannschaft nun gegen Schlusslicht Fürstenfeldbuck punkten

Markus Murfuni war sichtlich bedient. „Uns ist schon klar, wir haben den richtigen Schritt getan. Letztendlich haben wir uns aber zu dumm angestellt, um zu punkten“, stellte der Trainer des Handball-Zweitligisten ThSV Eisenach nach dem 27:29 (18:15) beim TSV Bayer Dormagen selbstkritisch fest.

Dabei hätten den Wartburgstädtern mit Blick auf die Mitkonkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt zwei Pluszähler gut zu Gesicht gestanden. So kommt es am kommenden Samstag, 20. Februar, zu einem sogenannten Vier-Punkte-Spiel, wenn Schlusslicht TuS Fürstenfeldbruck in der Werner-Aßmann-Halle gastiert. „Wir müssen gegen Fürstenfeldbruck zwei starke Halbzeiten abliefern“, bringt es ThSV-Manager Rene Witte auf den Punkt. „Unsere gesamte Trainingswoche wird ausschließlich auf diese Partie fokussiert sein“, unterstreicht derweil Markus Murfuni.

Erster Treffer für neuen Verein zur 10:8-Führung

An der Einstellung hat es nicht gefehlt. Auch der Einstand des wenige Tage zuvor von Drittligist HG Saarlouis verpflichteten Kreisläufer Peter Walz stimmte optimistisch, obwohl dieser erst zwei Trainingseinheiten mit seinem neuen Team absolviert hatte. Er stand von Beginn auf dem Parkett, besetzte in der Abwehr den Innenblock. „Es war mein erstes Spiel nach drei Monaten. Ich war nicht unzufrieden. Es geht aber noch mehr“, betonte der einstige Ringer und saarländische Bereitschaftspolizist. Nach einer Viertelstunde netzte Walz mit seinem ersten Treffer für seinen neuen Verein zur 10:8-Führung ein.

Manager Witte sprach von der „besten ersten Halbzeit der Saison“. Eisenachs 5:1-Abwehr sorgte für Verunsicherung in den Reihen der Gastgeber. Diese hatten zudem den Schock zu verdauen, dass sich ihr Torhüter Martin Juzbasic in der 5. Minute die Fingerkuppe abriss, als er nach einem Toraus den Ball aus dem Netz holen wollte und dabei mit dem Finger hängen blieb.

Fingerglied konnte nicht mehr angenäht werden

Bitter: Bei der zweistündigen Operation in den Kliniken der Stadt Köln konnte das abgetrennte Fingerglied nicht mehr angenäht werden. „Das ist schade, aber ich muss und kann damit leben“, meldete sich der 32-Jährige inzwischen via Facebook und bedankte sich für den großen Zuspruch der Handballfans: „Ich bin nicht alleine. Das ist schön für mich und meine Freundin“, sagt der Schlussmann.

Dormagen ließ sich aber von diesem Schockmoment nicht beeinflussen. Der Gastgeber hatte beim 20:20 (39.) den Gleichstand hergestellt. Die Entscheidung fiel aber erst im Finish, als Eisenach zwei Fehler unterliefen, die die Bayer-Sieben zu den entscheidenden Treffern zum 29:26 (60.) nutzte.