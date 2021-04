Eisenacher Handballer verlassen Quarantäne

Aufatmen beim Handball-Zweitligisten ThSV Eisenach. Die Mannschaft konnte am Freitag die Quarantäne verlassen und ist ins Training zurückgekehrt.

Nach einem Corona-Verdachtsfall im Mannschaftsgefüge mussten das Team und der Betreuerstab sowie Mitarbeiter der Geschäftsstelle zum Ende der vergangenen Woche in Quarantäne. Nach mehreren negativen Folgetests hat sich der Verdachtsfall als falscher positiver Test dargestellt. Das Team und der Betreuerstab sowie die Geschäftsstellen-Mitarbeiter durften die Quarantäne beenden.

„Wir bedanken uns ausdrücklich für die gute Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt des Wartburgkreises“ sagte ThSV-Manager Rene Witte: „Wir freuen uns, wieder trainieren und arbeiten zu dürfen, bereiten uns nun intensiv auf die Partie gegen den VfL Gummersbach vor.“ Das Spiel gegen die Oberbergischen wird am Sonnabend, 8. Mai, ausgetragen.

Zwei der zuletzt ausgefallenen Punktspiele des ThSV Eisenach wurden inzwischen neu terminiert. Das ursprünglich am 11. April geplante Auswärtsspiel beim TV Emsdetten wird nun am Mittwoch, 19. Mai, um 18.30 Uhr in der Ems-Halle angepfiffen. Das Heimspiel gegen den TV Großwallstadt, eigentlich am 17. April vorgesehen, soll nun am Mittwoch, 9. Juni, ab 19.30 Uhr in der Werner-Aßmann-Halle stattfinden. Offen ist derweil noch der Termin für das ebenfalls ausgefallene Auswärtsspiel beim Wilhelmshavener HV.