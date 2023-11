Eisenacher Simone Mengon gelingt mit Italien Handball-Wunder

Chieti. Simone Mengon darf weiter von einer Teilnahme an der Handball-WM 2025 träumen. Dem ThSV-Spieler glückte mit seinem Bruder gegen die Türkei in der Qualifikation ein kaum noch erwarteter Rückspiel-Erfolg.

Die Handballer aus Italien bleiben im Rennen um die WM-Teilnahme 2025. Dabei gelang den Azzurri mit Simone Mengon vom ThSV Eisenach ein echtes Handball-Wunder. Nach der 28:37-Niederlage in der Türkei holten die Italiener tatsächlich im Rückspiel in Chieti vor 12000 Zuschauern noch den Neun-Tore-Rückstand auf und siegten mit 37:27 (16:11). Mengon erzielte dabei drei Treffer. Sein Bruder Marco, der bei Montpellier spielt, traf sogar sieben Mal. Damit geht die Reise für Italien Mitte März mit der zweiten Qualifikationsrunde für die Titelkämpfe, die im Januar 2025 in Kroatien, Dänemark und Norwegen ausgetragen werden, weiter.

Weniger Glück hatte ThSV-Torschützenkönig Manuel Zehnder mit der Schweiz. Beim Kempa-Cup im tunesischen Hammamet unterlagen die Eidgenossen erst gegen den Gastgeber (22:31), dann gegen Portugal (26:29) und auch gegen Turniersieger Österreich (27:31).

Nun gilt die Konzentration im Training dem heißen Bundesliga-Kellerduell gegen Wetzlar, das am kommenden Freitag (19 Uhr) in der Werner-Aßmann-Halle steigt. Ihre Karten sollten sich die Fans im Vorverkauf sichern, da eine ausverkaufte Arena erwartet wird.

