Eisenachs Handballer mit Glanz und Gloria

Dresden. Die Männer des ThSV gewinnen mit einem 30:22 (16:11) zum ersten Mal in der 2. Handball-Bundesliga beim HC Elbflorenz – und sind für eine Nacht Tabellenführer.

Das Leben pulsiert unterm Riesenrad am Elbufer. Ganz Dresden scheint unterwegs. Volksfeststimmung am Ostragehege. Am Parkhaus hängt die riesige Wandskulptur eines sozialistischen Vorzeige-Arbeiters – errichtet 1951 – zum ersten Jahr des Fünfjahrplans, wie man lesen kann. Neben dem prachtvollen Kuppelbau der Yenidze, einer ehemaligen Zigarettenfabrik, und dem Hans-Steyer-Stadion steht Dresdens Handball-Tempel.

Die Ballsport-Arena wurde vom Hauptsponsor des HC Elbflorenz, einem millionenschweren Medizintechnik-Unternehmer, 2017 errichtet. Ein klares Zeichen, denn die Sachsen wollen so schnell wie möglich in die erste Liga. Die Eisenacher, allerdings noch ohne moderne Halle, sind kaum geduldiger. Im Duell der Ostrivalen setzten sich im vierten Vergleich in Dresden zum ersten Mal die Thüringer mit 30:22 (16:11) durch. Eisenach ist nach dem Triumph mit Glanz und Gloria vor 1469 Fans zumindest für eine Nacht Tabellenführer der 2. Liga.

Kapitaler Stau macht Anreise mühevoll

Der ThSV-Bus war nach den schlechten Erfahrungen der Lübecker Gäste vor Wochenfrist schon am Mittag losgefahren. Ein kapitaler 16-km-Stau vor den Toren Dresdens machte die Anreise trotzdem mühevoll. Doch die Thüringer wollten hellwach auf dem blau abgeklebten Glasboden der Arena auftreten. Leider ging Hangsteins erster Siebenmeter nach vierzig Sekunden gleich über den Kasten. Ohne Meyer (Handbruch) und Krass (Bänderiss am Knöchel) stand die Truppe aber sicher. Töpfer zog den Dresdnern ein paar Mal den Zahn und schnell lag der ThSV mit 6:2 (10.) vorn. Vor allem Schneibel war im direkten Duell kaum zu stoppen. Beim Stand von 7:4 parierte Jepsen dann seinen ersten Siebenmeter und auch den Nachwurf. Die blau-weißen Fans feierten da schon mal ausgelassen.

Der Gastgeber stellte sich zwar fortan besser auf die Eisenacher ein, versuchten es auch mit einer offensiven Abwehr. Doch nach 17 Minuten lagen die Männer von Trainer Misha Kaufmann fünf Tore in Front (11:6). Diesen Vorsprung brachte der ThSV mit einem 16:11 zur Halbzeit auch in die Kabine.

Nach dem Wechsel besaß Elbflorenz den besseren Start, kam auf drei Tore ran. Doch als Youngster Grigic den Ball zum 18:13 ins Tor kämpfte, war der alte Abstand wiederhergestellt (39.). Nach Hangsteins „Fackel“ zum 23:15 war das Spiel gelaufen (48.). Die ThSV-Fans standen auf den Bänken. Erfolgreichste Eisenacher Werfer beim 30:22 waren Schneibel und Hangstein mit jeweils sechs Treffern.