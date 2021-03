Eisenachs Handballer mit wichtigem Sieg für Zweitliga-Erhalt

Am Kreis eine Klasse für sich: Peter Walz hinterließ am Freitagabend einen starken Eindruck. Vier Treffer steuerte er zum Eisenacher Auswärtssieg bei.

In den letzten vier Jahren trafen die HSG Konstanz und der ThSV Eisenach ziemlich oft aufeinander. Um Punkte in der 2. Handball-Bundesliga und in der Aufstiegsrelegation. Die Partien waren meist von großer Dramatik geprägt. Die Begegnung am gestrigen Freitagabend wurde von zwei bärenstarken Kreisläufern bestimmt, Markus Dangers (HSG Konstanz) und Peter Walz (ThSV Eisenach). Für beide Teams ging es um eminent wichtige Punkte in Sachen Klassenerhalt, empfing der 16. doch den 13. der Tabelle. Das Hinspiel fand im ThSV Eisenach einen überglücklichen 30:29-Sieger durch ein Tor von Alexander Saul in letzter Sekunde.

Die Neuauflage am Bodensee sah einen souveränen 28:25 (14:12)-Erfolg des ThSV, basierend auf einer glänzenden Abwehr. In der Offensive setzte vor allem Daniel Hideg mit acht Treffern Akzente. Freudestrahlend tanzten die Thüringer auf dem Parkett der Schänzle-Halle und feierten nach dem Sieg über Wilhelmshaven (36:24) und dem Remis gegen Lübeck-Schwartau (30:30) überaus wertvolle Punkte für den Ligaerhalt.

Die Eisenacher mit Ivan Snajder auf Links- und Willy Weyhrauch auf Rechtsaußen, Daniel Hideg, Martin Potisk und Alexander Saul (von Ante Tokic für Abwehraufgaben abgelöst) im Rückraum und Peter Walz am Kreis, dazu Blaz Voncina im Tor, starteten selbstbewusst. Ballgewinne in der Abwehr wurden zu Toren genutzt (Weyhrauch, 3:5, 10. Min.). Auch von Zeitstrafen ließen sich die Thüringer nicht irritieren, behielten ihre Linie bei. Sehenswerte Ballstafetten zum Kreis verwertete Walz, etwa beim 6:10 (19.). Die Hausherren trafen ihrerseits über Kreisläufer Markus Dangers.

Hideg ballert aus Rückraum, was das Zeug hält

Daniel Hideg strahlte aus dem ThSV-Rückraum viel Torgefahr aus. Snajder versenkte von Außen zum 8:12 (22.). Die Schwäche vom Siebenmeterpunkt (Snajder, 24., und Weyhrauch, 27., scheiterten an Maximilian Wolf) sowie ein von Snajder übers Tor gesetzter Tempoge­genstoß (29.) verhinderten eine klarere Halbzeitführung (12:14).

Die Eisenacher kamen schläfrig aus der Kabine, nach drei Gegentoren am Stück lagen sie plötzlich hinten (32.). Hideg und Walz warfen indes warfen die Thüringer zeitig wieder in Front (15:16, 34.). Ein Ballgewinn Weyhrauchs führte über Snajder zu Tokic – und zum 16:19 (39.).

Die ThSV-Abwehr verrichtete mit Bravour Schwerstarbeit. Vorn wurde konzentriert abgeschlossen. Adrian Wöhler verwandelte zwei an Walz verursachte Siebenmeter zum 18:22 (44.). Hideg ballerte aus dem Rückraum, was das Zeug hielt, baute den Vorsprung zum 20:25 weiter aus (49.) und explodierte förmlich zum entscheidenden 22:27 (55.).