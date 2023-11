Eisenachs Kaufmann spricht vor Kellerderby „von Mittelfeld-Duell“

Eisenach. Gegen die hessischen Nachbarn aus Wetzlar wollen Eisenachs Bundesliga-Handballer nicht auf einen Abstiegsplatz abrutschen. Kornecki kehrt ins Tor zurück.

Drittletzter gegen Vorletzter. Doch Eisenachs Trainer Misha Kaufmann spricht vorm Kellerderby gegen die HSG Wetzlar am Freitagabend von einem „Mittelfeld-Duell“ – und hat damit sogar recht.

„Uns fehlt lediglich ein Zähler bis zu Platz elf“, beweist Kaufmann die Aussage in der brutal engen Handball-Bundesliga. „Die Heimniederlage gegen den HSV Hamburg hat uns eine gute Tabellenposition weggenommen. Das schmerzt schon. Ja, wir hätten zwei oder drei Punkte mehr sammeln können; aber so ist das im Sport nun mal“, ordnet der Schweizer die aktuelle Situation seines ThSV vor dem heißen Kampf mit den Wetzlarern ein. Mit einem Heimsieg könnten die Thüringer im „unsicheren“ Mittelfeld nach oben klettern. Bei einer erneuten Niederlage in der Festung Werner-Aßmann-Halle würde Eisenach auf einen Abstiegsplatz rutschen. Für Kaufmann aber bleiben das alles nur „Momentaufnahmen“.

Eisenachs Manager Witte: „Zur Winterpause überm Strich stehen“

Wetzlar hat sich nach einem kapitalen Fehlstart etwas berappelt. „Wer in Kiel gewinnt, muss enorm viel Qualität im Kader haben“, weiß Kaufmann. Die Mannschaft sei sehr wurfgewaltig, verfüge über zwei starke Flügel und zwei starke Torhüter. Und die HSG ist im Gegensatz zu Eisenach eher auswärtsstark. Neben dem Pokalsieg in Kiel gewann die HSG auch ihre Spiele in Hannover und Balingen.

Wetzlars Trainer Frank Carstens kennt Eisenachs Stärken. „Beim 22:21-Sieg im Wartburg-Cup haben wir einen Vorgeschmack bekommen. Ich brauche keinem meiner Spieler erzählen, was ihn erwartet.“

Sein Kollege Kaufmann erklärte zur Personalsituation: „Meine Nationalspieler sind alle gesund, munter und motiviert zurück.“ Auch Torhüter Mateusz Kornecki (Muskelfaserriss) ist wieder im Aufgebot.

ThSV Eisenach – HSG Wetzlar, Freitag, 19 Uhr, Livestream auf dyn.sport, Eintrittskarten an der Abendkasse