Eisenberger Aerobicsportler mit Wettkampftest vor der Kamera

Man könne durchaus von einer Premiere sprechen. Maria Lippoldt, Vereinsvorsitzende des ATV Eisenberg, greift auf jenes so festlich-fröhlich daherkommende Wort zurück, wenn sie denn von einem Wettkampf ihrer Bundeskader im Oktober berichtet.

Ja, er sei nicht ganz alltäglich gewesen, sei jedoch in erster Linie den Gegebenheiten der Zeit entsprungen, führt Lippoldt weiter aus, die damit – natürlich – auf die Corona-Pandemie verweist. Zum einen. Zum anderen spielt die Vereinsvorsitzende auch darauf an, dass die Deutsche Meisterschaft im Aerobic-Turnen, die in Eisenberg ausgetragen werden sollte, abgesagt wurde – und somit hätten eben auch die hauseigenen Bundeskader keine Möglichkeit erhalten, ihr Können unter Beweis stellen. Dergleichen sei jedoch vonnöten gewesen, damit darüber entschieden werden kann, wer auch im kommenden Jahr beim ATV Eisenberg den Status „Bundeskader“ sein Eigen nennen darf, so Lippoldt.

Um nun diesbezüglich dennoch eine Entscheidung treffen zu können, rief das Technische Komitee des Deutschen Turner Bundes (DTB) kurzerhand einen Video-Wettkampf ins Leben. Für diesen mussten die Athletinnen eine Darbietung aufzeichnen und zur Begutachtung bei besagtem Komitee einreichen. Die Mitglieder des Komitees werden indes ihr Votum darüber abgeben, wer sich künftig Bundeskader nennen darf und wer nicht.

Vom ATV begaben sich Alexandra Grubert (23 Jahre), Alina Köcher (15) und Jessika Lippoldt (14) vor die Kamera, die sich allesamt bereits Bundeskader nennen durften. Dazu gesellten sich noch Lan Anh Nguyen (11 Jahre) und Jannika Puschendorf (15), die sich um den Status bewarben. Darüber hinaus sollte sich auch Anni Morhardt (12) um eben jenen Status bewerben, doch sie konnte verletzungsbedingt nicht antreten.

Wettkampf in Halle

Für den gesondert gearteten Wettkampf reisten die fünf Schützlinge von Maria Lippoldt am 7. Oktober gen Halle, wo das Leistungszentrum Ost in Sachen Aerobicturnen angesiedelt ist. „Wir haben es dann wie bei einem richtigen Wettkampf gehandhabt. Es gab eine Erwärmung, eine Starterliste und dann auch eine Siegerehrung“, berichtet die Vereinsvorsitzende. Die einzelnen Videos mit den jeweiligen Darbietungen habe man anschließend auf einer offiziellen Seite im Internet für die Begutachtung seitens des Komitees hochgeladen.

„Wir warten gerade auf die Entscheidung“, sagt Maria Lippoldt, die jedoch auch betont, dass es sich dabei lediglich um die erste Hürde handeln würde. Wer sie von ihren Schützlingen genommen habe, müsse sich danach der zweiten Herausforderung stellen: dem Athletiktest. „Nur wenn auch da die Werte stimmen, dürfen sich unsere Athletinnen auch 2021 Bundeskader nennen.“

Der Test wiederum, bei dem sich alles um Liegestütze, Klappmesser, Ausdauer und Beweglichkeit dreht, wird wohl aller Voraussicht nach erst kommendes Jahr durchgeführt.

Austausch über Video

Seit Anfang November müssen nun auch wieder die Breitensportler des ATV Eisenberg in den eigenen vier Wänden trainieren. Dabei greifen Maria Lippoldt und ihre Mitstreiterinnen auf die modernen Kommunikationsmittel zurück, nutzen Videokonferenzen, um gemeinsam vor den heimischen Rechnern ihrer Leidenschaft frönen zu können – und das siebenmal in der Woche.

Dass dergleichen überhaupt möglich ist, ist laut Maria Lippoldt auch der Verdienst von ATV-Akteurin Ulrike Schmidt, die gerade ein Freies Soziales Jahr bei dem Eisenberger Verein absolviert. Sie habe das Kommando inne beim täglichen Video-Training für die Breitensportler.

Lediglich die Bundeskader dürften aufgrund einer Sondergenehmigung ihr Training in einer Halle ausüben, berichtet die Vereinsvorsitzende. Über den Sommer sei man indes recht gutgekommen, resümiert Maria Lippoldt. „Wir konnten ja in unsere Hallen und trainieren.“ Doch es gebe da auch noch einen Wermutstropfen, auf den die Vereinsvorsitzende umgehend zu sprechen kommt: die fehlenden Wettkämpfe. „Gerade für unsere jüngeren Mitglieder sind sie wichtig, damit sie sich auch einmal mit anderen Sportlern aus beispielsweise Saalfeld oder Eisenach messen können und auch erfahren können, dass sich das Training auszahlt.“

Athletikwettbewerb online

Für die Bundeskader aus Eisenberger gab es indes einen Online-Athletikwettbewerb, bei dem sie gegen ihre Bundes-Mitstreiter aus dem Zentrum Ost (Halle, Ibbenbüren und Münster) antraten und den am Ende Jessika Lippoldt für sich entscheiden konnte.

Nichtsdestotrotz, auch Maria Lippoldt gibt zu bedenken, dass es ohne den Anreiz von Wettkämpfen wohl recht schwierig werde könnte, Kinder und Jugendliche auf Dauer für den Sport zu begeistern. Interne Wettkämpfe hin, interne Wettkämpfe her. „Es ist ja auch irgendwo menschlich, dass man das Interesse an einer Sache verliert, wenn man nie zeigen darf, was man kann“, sagt Maria Lippoldt.