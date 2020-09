Eisenberger können zum Thüringenliga-Start aus dem Vollen schöpfen

Eintracht-Kapitän Danny Müller (links), Marius Mücke (Mitte) und Coach Thomas Lässig am Dienstag während des Trainings.

Matthias Walzog lässt seinem Trainer keine Chance. Der Freigeist in den Reihen der Eintracht aus Eisenberg ist beim berühmt-berüchtigten Fünf-gegen-zwei hellwach, als er denn in der Mitte des Kreises agieren muss. Zack – und schon hat er sich das Leder stibitzt, dem sich eigentlich Thomas Lässig annehmen wollte. Ergo: der Coach muss in die Mitte. Lässig quittiert den Erfolg seines wieselflinken Außenstürmers indes mit einem Lächeln und begibt sich auf den Weg.