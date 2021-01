Eishockey-Oberliga ändert Spielmodus, Druck für Drachen reduziert sich

Bei einer Videokonferenz verständigten sich der Deutsche Eishockey-Bund und die Teilnehmer der Oberligen Nord und Süd am Donnerstagabend auf eine Anpassung des Spielmodus. Damit reagierten sie auf den durch Corona-Fälle bei mehreren Teams zunehmend schwieriger werdenden Zeitplan.

Für die Nord-Staffel, in der auch die TecArt Black Dragons Erfurt spielen, bleibt der vereinbarte Hauptrundenspielplan mit 48 Spielen bestehen. Jedoch mit einer wichtigen Änderung: Will man in die Wertung kommen, muss man nicht mehr alle, sondern mindestens zwei Drittel der Spiele, die das Team mit den meisten Spielen absolvierten hat, bestritten haben. Heißt für die Black Dragons, die momentan bei 15 Spielen stehen: Davon ausgehend, dass mindestens eine Mannschaft alle 48 Spiele schafft, müssen die Erfurter wenigstens noch 17 Partien spielen. Am Ende entscheidet dann der Punktequotient, also die Anzahl der Punkte geteilt durch die Anzahl der Spiele, wer die Playoffs oder Pre-Playoffs erreicht und wer absteigen muss.

Sportlicher Leiter warnt vor gesundheitlichem Risiko

„Das nimmt uns ein bisschen den Druck. Natürlich versuchen wir, so viele Spiele wie möglich zu machen, aber ab einem bestimmten Punkt ist das auch ein gesundheitliches Risiko“, sagte Henry Tews, sportlicher Leiter des EHC Erfurt. Unabhängig von der Neuregelung stellten die Erfurter beim Verband eine Anfrage, welche Belastung vertretbar sei. Denn wenn sie alle Spiele absolvieren würden, wären das nach ihrer derzeitigen, zweiten Corona-Zwangspause drei bis vier pro Woche. „Auch so wird es ein hartes Programm, denn die Spieler werden, wenn sie dann vier Wochen mit kurzer Unterbrechung nur daheim waren, definitiv erstmal schwere Beine haben“, meinte Tews.

Wie inzwischen bekannt wurde, hat sich die Zahl der Corona-Fälle bei den Drachen auf acht erhöht. Neben sieben Spielern ist auch Trainer Raphael Joly betroffen. „Ich habe allerdings keine Symptome. Mir geht es gut. Denn betroffenen Spielern glücklicherweise auch, sie haben entweder keine oder nur leichte Symptome“, gab Joly bekannt.

Trotz Corona-Infektion analysiert Drachencoach Joly daheim die Gegner

Müßiggang ist seine Sache aber nicht. Auch jetzt, da er daheim sitzen und Abstand von seiner noch nicht infizierten Familie halten muss, ist er jeden Tag mit Vorbereitungen auf den Neustart beschäftigt. Den peilen die Drachen noch immer für Ende Januar an, je nach ärztlichem Urteil wohl mit einigen der aktuell infizierten Spieler weniger. „Ich gucke mir viele Videos an und analysiere unsere nächsten Gegner“, verriet Joly. „Bei dem engen Programm, das uns erwartet, bleibt dafür zwischen den Spielen nicht viel Zeit.“