Eishockey-Oberliga: Black Dragons kassieren deftige Niederlage

Erfurt. Trotz Kampfgeistes kommen die Erfurter gegen Herford arg unter die Räder. 0:8 heißt es am Ende. Und die Aufgaben werden nicht leichter.

Die Black Dragons Erfurt haben in der Eishockey-Oberliga Nord kräftig Prügel bezogen. Vor knapp 500 Zuschauern verlor die Mannschaft um Trainer Raphael Joly am Freitagabend gegen Herford 0:8 (0:2, 0:3, 0:3). Begovs (19., 51., 56., 58.) sowie Gerartz (14.), Krocker (27.), Denoble (39.) und Berezovskij (40.) trafen die mit nur zweieinhalb Reihen spielenden Thüringer mit ihren Toren empfindlich. Dabei hatten die Einheimischen gerade zu Beginn viel Druck entfacht und kämpften trotz der Nackenschläge weiter. Ohne Glück und Zählbares allerdings.

Nach vier Partien müssen die personell gebeutelten Drachen noch immer aufs erste Erfolgserlebnis in der neuen Saison warten. Als Schlusslicht des 15er-Feldes steht am Sonntag indes gleich die nächste Hammeraufgabe an. Dann geht’s zum Mitfavoriten Halle (15 Uhr). Die Saale Bulls gewannen am Abend bei den Hannover Indians 5:2.