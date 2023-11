Eishockey-Oberliga: Denner lässt Erfurter Drachen jubeln

Erfurt. Der Erfurter Eishockey-Oberligist beweist in einem engen Match langen Atem und startet nach der kurzen Spielpause mit einem Erfolg.

Die Black Dragons sind mit einem schwer erkämpften wie verdienten Zwei-Punkte-Sieg in den Spielbetrieb der Eishockey-Oberliga Nord zurückkehrt. Nach der Länderspielpause setzten sie sich in der Verlängerung gegen Rostock mit einem 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 1:0) durch und behaupteten den dritten Platz in der Tabelle.

Gut eine halbe Minute vor Ablauf der Overtime erzielte Fritz Denner vor erneut ausverkaufter Halle den Siegtreffer für die Erfurter (65.). Nachdem Ricardo Hendreschke den Puck im Zweikampf erobert hatte, nutzte er die Chance und setzte mit seinem Schuss ins freie Eck den Schlusspunkt in einem spannenden wie sehenswerten Vergleich zweier gleichwertiger Oberliga-Teams.

Zweimal waren die Erfurter durch Maurice Keil (24.) und Ricardo Hendreschke (28.) zuvor gegen gut organisierte Gäste zum Ausgleich gekommen. Sie überzeugten vor allem mit starker Defensive, dank der sie im Schlussdrittel fast sechs Minuten am Stück in Unterzahl überstanden hatten und besaßen das bessere Ende in der Verlängerung für sich.

„Ein schönes Spiel“, fand Drachen-Trainer Raphael Joly. Er war froh, dass die Rückkehr nach der 0:1-Niederlage in Herne knapp zwei Wochen zuvor von Erfolg gekrönt war. Rostock hatte zuvor sechs Siege am Stück gelandet, drei davon in der Verlängerung. Den Schwung wollen die Drachen mit nach Hannover nehmen. Bei den Indians geht es am Sonntag gegen den Fünften (19 Uhr).