Der Deutsche Eishockey-Bund will 2027 neben der Männer-WM erstmals auch die der Frauen ausrichten.

Gespräche mit dem Weltverband DEB will 2027 Eishockey-WM der Männer und Frauen ausrichten

Landshut Der Deutsche Eishockey-Bund will 2027 neben der Männer-Weltmeisterschaft erstmals auch die Frauen-WM ausrichten. Dies bestätigte DEB-Präsident Peter Merten im Rahmen des Deutschland Cup in Landshut.

Der Deutsche Eishockey-Bund will 2027 neben der Männer-Weltmeisterschaft erstmals auch die Frauen-WM ausrichten. Dies bestätigte DEB-Präsident Peter Merten im Rahmen des Deutschland Cup in Landshut.

Gespräche mit dem Weltverband IIHF mit Präsident Luc Tardif und dem DEB gab es in den vergangenen Tagen. „Ende November, Anfang Dezember steht es auf der Tagesordnung des IIHF-Gremiums. Dann wird es eine schnelle Entscheidung geben. Anfang Januar wissen wir Bescheid“, sagte Merten.

Geplant ist, dass das Frauen-Turnier direkt vor der in Düsseldorf und Mannheim beginnenden Männer-WM stattfinden wird. Das Frauen-Finale soll zudem in der gleichen Stadt ausgetragen werden, in der die Männer-Veranstaltung starten wird.

Derzeit findet in Landshut erstmals ein kombinierter Deutschland Cup der beiden DEB-Auswahlmannschaften statt.