Pietta bereut Entgleisung im Fall Sena Acolatse

Ingolstadt. Eishockey-Nationalspieler Daniel Pietta vom ERC Ingolstadt bereut seine Entgleisung im Fall Sena Acolatse.

"Was passiert ist, hat leider jeder sehen können. Ich weiß, dass es mit Sicherheit nicht richtig war. Wenn ich es rückgängig machen könnte, würde ich das liebend gerne tun", sagte der 34-Jährige im Interview der "Augsburger Allgemeinen" vor seinem geplanten Debüt für den ERC gegen die Schwenninger Wild Wings. "Ich habe mich danach auch dafür entschuldigt. Ich bin kein Mensch, der in diese Richtung denkt. Als ich nach der Szene in die Kabine fuhr, dachte ich mir: "Oh, Shit! Das war komplett daneben"."

Pietta war im vergangenen Dezember wegen unsportlichen Verhaltens für mehrere Spiele gesperrt worden. Der DEL-Disziplinarausschuss hatte es als erwiesen angesehen, dass er eine "Affen-Geste" gegen den schwarzen Gegenspieler Acolatse von den Straubing Tigers gezeigt hatte. Pietta hatte sich für die Vorfälle im Rahmen eines Testspiels öffentlich entschuldigt.

