Fällt für EHC Red Bull München in den Playoffs aus: Patrick Hager.

DEL Red Bull München in Playoffs ohne Kapitän Hager

München. Der EHC Red Bull München muss für den Rest der Saison auf Kapitän Patrick Hager verzichten. Der Nationalspieler fällt für die entscheidende Meisterschaftsphase in der Deutschen Eishockey Liga für die Playoffs wegen einer Knöchelverletzung am linken Fuß aus.

Der 32-Jährige wurde bereits operiert, wie der Verein mitteilte. Hager hatte in der Spielzeit in 28 Einsätzen fünf Tore erzielt und 14 Treffer vorbereitet. Sein bislang letztes Spiel absolvierte er Ende März gegen Krefeld - das war zugleich sein Jubiläum mit dem 750. Einsatz in der DEL.

Auch Stürmer Jakob Mayenschein kann in der Saison nicht mehr für den Ex-Meister auflaufen. Der 24-Jährige muss wegen eines Muskelbündelrisses am linken Oberschenkel seine Spielzeit beenden. Angreiferkollege Justin Schütz fehlt vorerst ebenfalls verletzt. Dafür stehen die zuletzt angeschlagenen Mark Voakes, Philip Gogulla, Andrew Ebbett und Maximilian Daubner vor Comebacks.

