Roger Hansson wird neuer Trainer der Düsseldorfer EG

Düsseldorf. Die Düsseldorfer EG hat für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga Roger Hansson als neuen Cheftrainer verpflichtet.

Der 54 Jahre alte Schwede wird damit Nachfolger von Harold Kreis, der den Club am Saisonende verlässt und nach Schwenningen wechselt. Hansson, Olympiasieger und Weltmeister als Spieler mit Schweden, war zuletzt beim EV Zug als "Director of Player Development" und als Chefcoach in der zweiten Schweizer Liga tätig. Zuvor war er viele Jahre in verschiedenen Positionen beim schwedischen Top Club Rögle BK tätig.

Schnelles Spiel - Alles zum FC Carl Zeiss Jena Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zum FCC E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ihm zur Seite steht weiterhin Co-Trainer Thomas Dolak. Zudem ist Club-Legende Daniel Kreutzer neu im Trainerteam.

© dpa-infocom, dpa:220429-99-93698/2