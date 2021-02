Eispiraten Crimmitschau mit Rekordsiegen

Crimmitschau Nachdem am Freitag in Bayreuth eine neue Vereinsbestmarke aufgestellt wurde, machte der ETC aus Crimmitschau gegen Landshut mit dem Siegen weiter

Die Eispiraten Crimmitschau haben ihr siebtes Spiel in Folge gewonnen. Gegen den EV Landshut setzten sich die Westsachsen trotz zweimaligem Rückstand mit 4:2 (1:1; 0:0; 3:1) durch. Mit 44 gesammelten Punkten belegen die Sachsen nun den vierten Platz in der DEL2 - punktgleich mit den Ravensburg Towerstars, dem aktuell Zweiten.

Nach dem 7:6-Overtimeerfolg bei den Bayreuth Tigers am vergangenen Freitag verbunden mit einem neuen Vereinsrekord in Sachen Siegen am Stück, wollten die Crimmitschauer mehr und brachten dies von Beginn an zum Ausdruck. Den Gastgebern, bei denen Ilya Andryukhov sein erstes Spiel von Anfang an machte, gehörte mehr vom Spiel. Dennoch gingen die Landshuter durch Drew Melanson in Führung (10.). Die Westsachsen schlugen durch Travis Ewanyk im Nachsetzten zurück (18.).

Daniel Weiß wechselt in die DEL

Der zweite Durchgang blieb trotz guter Möglichkeiten für den ETC torlos. Im letzten Abschnitt sorgte ein abgefälschter Schuss von Marcus Powers für die 1:2-Gästeführung (42.). Die Bayern standen nun sehr kompakt und gaben den Mannen von Mario Richer nur wenig Zeit und Raum. Eine Einzelaktion von Petr Pohl sorgte für den Ausgleichstreffer (46.). Der ETC wurde wieder aktiver und konnte sich vier Minuten vor dem Ende belohnen. Scott Timmins sah einen kleinen freien Spalt und schlenzte die Scheibe in den Winkel (56.).

Mathieu Lemay machte den Deckel drauf. Er schoss den Puck sieben Sekunden vor der Schlusssirene leere Tor der Bayern (60.). Trainer Richer bestätigte auf der anschließenden Pressekonferenz, dass Stürmer Daniel Weiß sein vorerst letztes Eispiraten-Spiel bestritt. Er wechselt zu den Schwenninger Wild Wings in die DEL.