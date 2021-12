Eispiraten Crimmitschau treffen am Abend auf die Towerstars

Crimmitschau. Eishockey-DEL2: Eispiraten-Stürmer Scott Timmins: „Sie werden uns vor eine große Herausforderung stellen“

Für die Eispiraten Crimmitschau gibt es in der 2. Deutschen Eishockeyliga in dieser Zeit kaum Verschnaufpausen.

Schon am heutigen Dienstagabend, 20 Uhr, treffen die Crimmitschauer im Nachholspiel des 14. Spieltages auf die Ravensburg Towerstars. Der Gast aus der Puzzlestadt kommt dabei mit reichlich Selbstbewusstsein in den Sahnpark.

Schnelles Spiel - Alles zum FC Carl Zeiss Jena Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zum FCC E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Rückblickend auf die Spiele in der vergangenen Woche, ist es ein wenig enttäuschend, dass wir die Führungen, die wir im dritten Drittel hatten, aus der Hand gegeben haben. Wir hatten in allen Spielen die Chance, drei Punkte zu holen“, resümiert Angreifer Scott Timmins.

Der Kanadier avancierte am vergangenen Wochenende gleich zwei Mal zum Matchwinner, traf gegen Bad Tölz und Frankfurt je in der Overtime zum 3:2.

„Die Art und Weise, wie wir gegen Frankfurt aufgehört haben, gibt uns viel Selbstvertrauen, weil wir wissen, dass wir mit den besten Mannschaften mithalten können.“

Zu den besten Mannschaften in der DEL2 zählen auch die Ravensburg Towerstars. Immerhin kommt der Tabellenzweite der DEL2 mit dem Selbstvertrauen von sechs Siegen in Folge nach Crimmitschau. Zuletzt gab es für die Mannen von Peter Russell sogar einen 13:3-Erfolg über die Selber Wölfe – der höchste Sieg der laufenden DEL2-Spielzeit.

Beste Torausbeute der Liga

Der Kantersieg bei den Franken unterstrich dabei einmal mehr die große Offensivqualität der Ravensburger. In bislang 22 Ligaspielen erzielten die Schwaben ganze 90 Tore, also so viele, wie kein anderes Team aus dem deutschen Eishockey-Unterhaus. Mit Robbie Czarnik sticht dabei ein ehemaliger Eispirat raus. Der Topstürmer konnte in dieser Saison bereits acht Tore und 17 Assists für sich verbuchen. Torgefährlicher präsentierten sich dabei nur Sam Herr (13 Tore) und Vincenz Mayer (9). Mit 63 Gegentreffern stellt man außerdem die viertbeste Defensive – die Mischung macht es halt bei den Puzzlestädtern.

„Sie sind eine der besseren Mannschaften in der Liga und werden uns wieder vor eine große Herausforderung stellen“, ist sich Scott Timmins sicher.

Wie das Spiel gegen Frankfurt aber bereits zeigte, können es die Eispiraten mit allen Gegnern in dieser Liga aufnehmen. Dabei kann Cheftrainer Marian Bazany auch auf einen vollen Kader bauen. Lediglich Filip Reisnecker, der aktuell wieder in Bremerhaven spielt, und Kelly Summers (Reha nach Schulter-OP) sind nicht im Aufgebot.