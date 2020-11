Die Eispiraten Crimmitschau haben am 2. Spieltag der neuen DEL2-Saison ihren ersten Sieg eingefahren Beim 4:1-Auswärtserfolg über die Bayreuth Tigers trafen Mathieu Lemay (2), Vincent Schlenker und Carl Hudson, die somit für die ersten drei Punkte unter der Leitung des neuen Trainers Mario Richer sorgten.

Die Westsachsen, die am Freitag noch mit einer bitteren 6:7-Niederlage in die DEL2-Saison 2010/21 gestartet war, versuchten das Spielgeschehen von Beginn an in die Hand zu nehmen. So konnten die Eispiraten im Bayreuther Tigerkäfig bereits früh gute Chancen kreieren.

Doch auch die Tigers, gecoacht von Petri Kujala, kamen anfangs immer wieder zu Offensivbemühungen. Die Partie verflachte im Verlauf des ersten Durchgangs allerdings etwas. Großchancen waren zum Ende des ersten Drittels nur noch Mangelware. Somit ging es torlos in die Katakomben.

Den besseren Start in das zweite Drittel hatten dann die Gastgeber aus Bayreuth. Binnen weniger Minuten musste Michael Bitzer zwei Alleingänge der Tigers entschärfen. Zudem rettete einmal der Pfosten – Glück für die Eispiraten und scheinbar auch ein „Hallo-Wach-Effekt“ für das Team von Mario Richer.

Nach 30 Minuten waren es nämlich die Eispiraten, die in Führung gehen konnten. Patrick Pohl setzte sich im Powerplay sehenswert durch und behielt das Auge für Kompagnon Vincent Schlenker, der per Direktabnahme zum 1:0 einsetzen konnte.

Eisschaden zwingt zur Pause

Die Referees schickten beide Teams dann vier Minuten vor dem eigentlichen Drittelende vorzeitig in die Kabine. Aufgrund eines Eisschadens um Michael Bitzers Tor, konnte die Partie nicht fortgesetzt werden. Zurück auf dem Eis – wohlgemerkt noch im zweiten Drittel – war es schließlich Mathieu Lemay, der nach starkem Assist von Petr Pohl zum 2:0 einnetzen konnte und somit sein erstes Tor erzielte (40.).

Auch nach dem „Seitenwechsel“ blieb Crimmitschau am Drücker. Carl Hudson belohnte die munter aufspielenden Westsachsen in der 46. Minute dann mit seinem Blueliner, welcher zum 3:0 im Bayreuth-Tor einschlug .

Die Tigers gaben sich jedoch nicht auf. Ville Järveläinen fälschte einen Schuss von Kurt Davis unhaltbar ab (55.). Die Franken hatten nun etwas Oberwasser, schafften es aber auch trotz numerischer Überzahl nicht, ein weiteres Mal zu treffen. Nutznießer war Mathieu Lemay, der mit seinem Schuss zwei Sekunden vor der Schlusssirene den Endstand besiegelte.

Tore: 0:1 Vincent Schlenker (Patrick Pohl, Timo Gams) 30:25 – PP1, 0:2 Mathieu Lemay (Petr Pohl) 39:34, 0:3 Carl Hudson (Felix Thomas, Patrick Pohl) 45:36, 1:3 Ville Järveläinen (Kurt Davis) 54:04, 1:4 Mathieu Lemay 59:58 – EN Zuschauer: 0