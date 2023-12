Henri Kanninen brachte die Eispiraten in Landshut in Führung. Dahinter Dominic Walsh.

Landshut Die Eispiraten Crimmitschau blieben an diesem Wochenende ohne Punkte. Beim EV Landshut mussten sich die Westsachsen, die bereits am Freitagabend gegen Bietigheim das Nachsehen hatten, mit 1:3 geschlagen geben. Henri Kanninen erzielte mit der zwischenzeitlichen 1:0-Führung den einzigen Crimmitschauer Treffer.

Eispiraten-Cheftrainer Jussi Tuores musste vor dem Gastspiel in Landshut Kreativität beweisen. Dem Finnen fehlten neben dem Langzeitverletzten Scott Feser auch Max Balinson, der von der DEL2 für ein Spiel gesperrt wurde, und der angeschlagene Kapitän Mario Scalzo. Wieder mit dabei war hingegen Hayden Verbeek.

Die Eispiraten starteten ordentlich in die Partie und konnten sich zunächst mehr Spielanteile erarbeiten, ohne dabei hochkarätige Chancen zu kreieren. Dennoch gelang es den Gästen nach 13 Minuten, mit 1:0 in Front zu gehen. Henri Kanninen vollendete einen schnellen Konter der Eispiraten und drückte die Scheibe am langen Pfosten über die Torlinie.

Auch danach blieben die Westsachsen das aktivere Team, verpassten es jedoch, den starken Sebastian Vogl im Tor des EVL erneut zu überwinden. Auf der Gegenseite rettete Oleg Shilin ebenfalls immer wieder stark. Die Landshuter wurden mit Beginn des Mitteldrittels dann aber besser und machte den Eispiraten das Leben ordentlich schwer. Ein Missverständnis in der westsächsischen Hintermannschaft sorgte schließlich für das 1:1 - Samir Kharboutli traf nach 23 Minuten sehenswert.

Landshut dreht in fünf Minuten das Spiel

Die Crimmitschauer konnten das Gegentor nicht so schnell abschütteln. Landshut wirkte nun agiler und spielfreudiger und kam sogar zum Führungstreffer. Simon Stowasser, der als Förderlizenzspieler einst auch wenige Einsätze im Trikot der Eispiraten verbuchen konnte, traf von der blauen Linie aus zum 1:2 (28.).

Das Team von Jussi Tuores hätte in der Folge aber ausgleichen können, scheiterte zu oft aber an Sebastian Vogl oder aber an der eigenen Chancenverwertung. So lupfte Colin Smith den Puck mit der Rückhand aus aussichtsreicher Position über das Tor. Mit einem knappen Rückstand und ordentlich Wut im Bauch kamen die Pleißestädter schließlich aus der zweiten Pause.

Shilin wird vor 1:3 zu Fall gebracht und ins Tor geschoben

Und der Beginn des Schlussdrittels sollte auch den Eispiraten gehören, die nun ordentlich Druck ausübten und auf den Ausgleich drängten. Jubeln durften in der Folge aber nur die Landshuter. John Rogl traf zum 1:3 - ein Tor mit einem bitteren Beigeschmack. So wurde Oleg Shilin vorher zu Fall gebracht und ins Tor geschoben. Auch mit dem Videobeweis nahmen die Referees dieses Tor aber nicht zurück.

Eine undankbare Situation für die Gäste, die jetzt noch einmal alles in die Waagschale warfen und versuchten, den Zwei-Tore-Rückstand aufzuholen. Drangphasen und zwingende Chancen blieben aber zumeist aus. Die Landshuter trafen schließlich noch einmal in den verwaisten Kasten, jedoch fand das vermeintliche 1:4 keine Anerkennung, da bereits zuvor die Schlusssirene ertönte und die lautstarken Crimmitschauer Anhänger enttäuscht in der Fanatec-Arena zurückließ.