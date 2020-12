Eispiraten-Urgestein Schietzold vor Kassel-Spiel zuversichtlich

Die Eispiraten Crimmitschau wollen nach ihrem furiosen 5:3-Heimsieg gegen die Wölfe Freiburg gegen Kassel heute und am Sonntag gegen Bad Nauheim zu Hause nachlegen.

Wenn sie am Freitag in den Bus steigen und dem Tabellenvierten Kassel Huskies einen Besuch abstatten, „können wir nach dem Heimsieg gegen Freiburg mit viel Selbstvertrauen auftreten“, powert Verteidiger André Schietzold. „Vielleicht können wir auch überraschen. Sowohl Kassel als auch Bad Nauheim haben in den vergangenen Jahren bewiesen, dass sie Topteams der Liga sind, aber in diesem Jahr, man sieht es ja in der Tabelle, kann jeder jeden schlagen, und wir spielen gegen beide, um zu gewinnen.“

Zwar werden die Pleißestädter auch eine ordentliche Portion Demut und Respekt in der Kasseler Eissporthalle an den Tag legen, doch Schietzold sieht sich und seine Mitspieler gut vorbereitet.

„Wir haben gute Einheiten hinter uns, haben in dieser Woche wirklich hart trainiert“, sagt das Eispiraten-Urgestein.

Mit fünf Siegen aus acht Begegnungen stehen die Schlittenhunde aktuell auf Platz vier der DEL2-Tabelle, 25 Toren stehen 19 Gegentreffer gegenüber. Das ist nach Bad Tölz (17), die jedoch erst fünf Spiele absolviert haben, Liga-Spitzenwert. „Kassel hat einen richtig starken Goalie“, analysiert Richer und ergänzt: „Sie gehören Jahr für Jahr zu den Top-Teams und bringen eine Menge Qualität mit“.

Was die eigenen Buden angeht, sind die Hessen jedoch gleichauf mit den Eispiraten, bei denen gerade Petr Pohl (6 Tore in 8 Spielen) und Mathieu Lemay (5 Tore in 8 Spielen) zu den treffsichersten Spielern des Teams avancieren.

Trainer Richer pokert noch

Der beste Huskies-Torschütze spielt hingegen gar nicht mehr in der DEL2. Marcel Müller, lange ausgeliehen von den Kölner Haien, traf vier Mal für die Blauen. Bester Scorer ist hingegen Corey Trivino. Der Kasseler Top-Akteur erzielte drei Tore selbst und bereitete elf weitere vor. Welcher Torhüter Trivino und Co. am Freitag Einhalt gebieten soll, ist noch nicht raus.

Einmal mehr lässt sich Mario Richer nicht in die Karten schauen. Sicher ist: Zugang Travis Ewanyk konnte nach fünftägiger Quarantäne gestern erstmals mit dem Team trainieren und steht am Wochenende auch gleich im Line-up. Er soll zusammen mit Lemay und Timmins stürmen. Sein Heimdebüt im Sahn wird er somit voraussichtlich gegen den EC Bad Nauheim feiern. Und wenn eben diese Heimpremiere erfolgreich verlaufen soll, müssen er und seine Mitspieler sich ordentlich strecken.