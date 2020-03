Der Zweimannbetrieb der Beckert-Brüder

Als das Coronavirus die Sportwelt in die Knie zwang, hatte Patrick Beckert genügend Zeit, die Zukunft zu planen. Die Saison des momentan besten deutschen Eisschnellläufers war schon beendet, als ein internationaler Höhepunkt nach dem anderen abgesagt wurde. Dass auf dem Rückweg von der Weltmeisterschaft aus Salt Lake City vor einem Monat sein Gepäck abhanden kam und erst drei Tage später in Thüringen eintraf, war ebenso für ihn nur eine Randnotiz. „Ich bin mit der Saison sehr, sehr zufrieden. Ich wollte unbedingt meine dritte Weltmeisterschafts-Medaille und bin froh, dass ich dieses Ziel erreicht habe“, sagt der Sportsoldat vom ESC Erfurt.

Bei den Titelkämpfen in Salt Lake City jagte Beckert nicht nur zur Bronzemedaille, sondern auch noch zu einem neuen deutschen Rekord. Seine eigene Bestmarke von den Titelkämpfen 2017 im koreanischen Gangneung verbesserte er gleich um fast fünf Sekunden. „Solch eine Zeit sind noch nicht so viele gelaufen. Vielleicht ist das ja sogar ein Rekord für die Ewigkeit“, vermutet der Langstreckenspezialist, der sich mit seinem Resultat von 12:47,93 Minuten auf Position sieben der ewigen Bestenliste auf dieser Strecke geschoben hat.

Es war nach 2015 und 2017 nicht nur die dritte WM-Bronzemedaille seiner Karriere. Es war auch die Bestätigung, dass sein eigener Weg durchaus richtig ist und Früchte trägt. Vor fünf Jahren trainierte er beim holländischen Privatteam justlease.nl und bestreitet die Einheiten seit 2016 mit seinem sechs Jahre jüngeren Bruder Pedro. Damals stand ihm noch der kanadische Trainer Gabriel Girard zur Seite, bis sich im Frühjahr 2018 die Wege trennten. Die Erfolgsspur jedoch verließ Beckert nicht. Das Training gestaltet er seither in Eigenregie.

Drei WM-Medaillen und sechs deutsche Rekorde in den zurückliegenden fünf Jahren sind für ihn der statistische Beleg, dass er auf dem richtigen Weg ist. Selbst der vergangene Winter verlief überaus erfolgreich, selbst wenn er bei der Heim-WM in Inzell um zwei Tausendstelsekunden an Bronze vorbeischrammte.

Bei der WM in Salt Lake City in dieser Saison war er sogar schneller als Titelverteidiger Jorrit Bergsma aus den Niederlanden, der auf den letzten Runden regelrecht einbrach und dem Thüringer so den Weg auf das Treppchen ebnete. „Ein großer Dank geht natürlich an Pedro, ohne ihn würde mein Weg so nicht funktionieren. Er quält sich täglich mit mir im Training und hilft mir, mein Programm umzusetzen“, sagt Beckert über die Zusammenarbeit mit seinem Bruder.

Glücklich ist der Erfurter über seine drei WM-Medaillen, aber da gibt es noch einen Traum zu erfüllen. „Wir tüfteln gerade aus, was wir machen müssen, um in Peking auf dem Treppchen zu stehen“, sagt Beckert, der bei den Winterspielen 2022 in der chinesischen Hauptstadt seine vierte Olympia-Teilnahme erlebt und beim wichtigsten Wintersport-Ereignis endlich auf das Treppchen will.

Dafür ordnet er alles unter – selbst wenn in der kommenden Saison bei der Weltmeisterschaft als Höhepunkt keine Medaille herausspringen sollte. „Ich will mein Programm so abspulen, wie im Olympia-Winter. Dann werde ich sehen, woran ich noch arbeiten muss, um mir meinen großen Traum zu erfüllen“, sagt Beckert.

Ob er nach den Olympischen Spielen – dann 31-jährig – das Eis-Oval verlassen wird, darüber hat er sich noch keine Gedanken gemacht. Entscheidend ist, dass er die Motivation hat, sich täglich im Training zu quälen und ob der Körper vielleicht entsprechende Signale sendet. Solange sein Plan aufgeht, sieht er keinen Grund, aufzuhören.