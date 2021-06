EM-Achtelfinale: Das sind Deutschlands mögliche Gegner

Essen. Gegen Ungarn kann Deutschland heute das Achtelfinale perfekt machen. Doch auf wen würde das DFB-Team dort treffen? Ein Überblick.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat das Weiterkommen bei der EM 2021in der vermeintlichen Todesgruppe F vor dem dritten Spieltag selbst in der Hand. Gewinnt das DFB-Team heute gegen Ungarn (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) zieht die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw sicher ins Achtelfinale ein.

3 Szenarien: Wie es Deutschland ins EM-Achtelfinale schafftDoch auf welchen Gegner könnte Deutschland im Achtelfinale treffen? Seit die EM-Turniere 2016 auf 24 Mannschaften aufgestockt worden sind, ist diese Frage nicht mehr ganz so einfach zu beantworten. Denn neben dem Erst- und Zweitplatzierten der sechs Gruppen ziehen auch die besten drei Gruppendritten in die Runde der letzten 16 ein. Die Paarungen der ersten K.o.-Runde hängen also auch davon ab, aus welchen Gruppen diese vier Teams kommen.

EM-Achtelfinale: Deutschland drohen Duelle mit England oder der Niederlande

Nun konkret zum DFB-Team: Als Gruppensieger würde Deutschland im Achtelfinale (28. Juni) auf den Dritten der Gruppe A (Schweiz) oder C (Ukraine) treffen. Ausgetragen wird diese Begegnung in Rumäniens Hauptstadt Bukarest.

Beendet Deutschland die Vorrundengruppe auf Rang zwei würde ein echter Klassiker im Achtelfinale anstehen, denn Gegner wäre der Gruppensieger aus Gruppe D: England. Ausgetragen wird diese Begegnung im legendären Wembley Stadion in London am 29. Juni. Nach drei „Heimspielen“ in München würde auf das DFB-Team dort eine unangenehme Aufgabe vor englischen Fans warten.

Matchwinner in Deutschlands zweitem Gruppenspiel gegen Portugal: Robin Gosens. Foto: AFP

Schwer wird die Aufgabe auch, wenn Deutschland sich als Gruppendritter ins Achtelfinale rettet. Denn auch dann würde ein Gruppensieger auf das DFB-Team warten. In diesem Fall würde der vierfache Weltmeister entweder in Sevilla (27. Juni) auf Belgien als Sieger der Gruppe B treffen oder in Budapest (27. Juni) auf die Niederlande als Sieger der Gruppe C treffen.

Deutschlands mögliche Achtelfinalgegner im Überblick: