Emotionaler Abschied vom Göldner in Sondershausen: „Priorität hat der Verein“

Es war für viele eine emotionale Angelegenheit. Am vergangenen Samstag wurde ganz offiziell und mit viel Tamtam der in ganz Thüringen bekannte Göldner in seiner jetzigen Form verabschiedet. Eine grundlegende Sanierung steht auf dem Plan. Mit den Abrissarbeiten könnte noch in diesem Jahr begonnen werden, wahrscheinlicher ist aber Anfang kommendes Jahr. Neben dem Bergmannschor, dem Verkauf des Stickeralbums, neuen Fanartikeln, Höhenfeuerwerk, Podiumsdiskussion, geschichtliche Ausstellung, wurde das Stadion von der Fangemeinde in akribischer Kleinstarbeit geschmückt und mit vielen Plakaten an die ehemaligen Triumphe erinnert. Wir sprachen mit Lukas Stark, der unter anderem für die Öffentlichkeitsarbeit von Eintracht Sondershausen zuständig ist und dem Medienteam angehört, über den unvergesslichen Tag, die Vorbereitung, Probleme, wer das alles bezahlt hat und die Idee dahinter.

Zu allererst ein großes Lob an das Ergebnis, wie der Göldner am Samstag aussah.

Vielen Dank. Da steckte sehr viel Arbeit drin, aber es hat sich gelohnt. Wie viele sind denn in ihrem Team und wie ist diese Gruppierung eigentlich entstanden? Wir sind 15 bis 20 Mann. Das variiert immer mal. Entstanden ist die Gruppe damals zu Oberligazeiten. Ganz genau kann ich es nicht sagen. Wir waren Jugendliche und gute Freunde, die zum Fußball gegangen sind. Dann haben wir uns zusammengetan. Mittlerweile sind wir alle reifer und vernünftiger geworden. Unsere höchste Priorität ist es, dem Verein zu helfen und unterstützend zu arbeiten. Kommen wir nun zum vergangenen Wochenende. Beschreiben Sie einmal die gesamte Vorbereitung für dieses Projekt. Wir haben uns im August getroffen und eine Art Brainstorming gemacht. Wie kann man gebührend den Göldner verabschieden? Etwas standesgemäßes musste her. Und wir wollten eine Choreo, die es so noch nicht gab. Und so sind mehrere Ideen zustande gekommen. Im September dann haben wir angefangen mit Basteln. Utensilien wurden bestellt, Rahmenbedingungen geschaffen. Wir haben uns mehrmals in der Dreifelderhalle Sondershausen getroffen und das große Spruchband sowie die Folie herzustellen. Da haben wir unter anderem einen Beamer genommen und die einzelnen Buchstaben auf die Folie projiziert. Damit alles in den richtigen Proportionen erscheint. Wie groß waren denn die Folie und das Spruchband? Die waren beide jeweils 96 Meter lang. Insgesamt waren es knapp 100 Quadratmeter Fläche, die wir verarbeitet haben. Was stand denn auf dem Spruchband? „Hoch thronend über der Stadt - Über Jahrzehnte unser Zuhause - Festung, Mythos und Legende“ Und dann abschließend auf der Folie „Sportzentrum Am Göldner“. Das war schon ein enormer Aufwand, den man erstmal betreiben muss. Wer hat denn aber das Ganze bezahlt? Das waren wir selbst. Wir haben eine Gemeinschaftskasse. Und haben immer wieder kleinere Spenden gesammelt. Auch in diesem Jahr werden wir wieder eine kleine Spendenbox auf dem Weihnachtsmarkt aufstellen. Insgesamt hat uns das alles 1300 Euro gekostet. Wichtig war für uns, dass der Verein selbst nichts dafür bezahlen muss, sondern alles aus privaten Kassen kommt. Denn der Verein soll das Geld lieber in den Nachwuchs stecken. Auch das Höhenfeuerwerk, was ein professioneller Pyrotechniker abfeuerte, kam aus unserer Tasche. 1300 Euro ist eine erhebliche Summe. Sie haben keinerlei externe Hilfe gehabt? Doch. Bei zwei Dingen schon. Die Firma Nottrodt aus Jecha hat uns einen Hebebühne zur Verfügung gestellt und Gala Bau Fischer und Ludwig hat uns mit Werkzeug versorgt. Das war es aber auch wirklich. Der Rest kam nur von uns. Wann haben Sie denn mit den Aufbauarbeiten begonnen? Das ging am Freitag los. Der Zeitplan war sehr eng, aber wir haben es geschafft. Bei dem Wetter und den Umständen hat natürlich nicht alles nur Spaß gemacht. Aber das gehört dazu. Und im Endeffekt zählt das Große und Ganze. Am Sonntagvormittag haben wir dann alles wieder abgebaut. Und das hat sich gelohnt. Waren Sie und ihr Team im Nachhinein zufrieden? Prinzipiell waren wir schon zufrieden. Auch im Vorfeld die Absprachen mit dem Verein waren super. Jeder wusste, was passiert und jeder hatte seine Aufgaben. Schade war nur, dass uns der Wind einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Unser Spruchband flatterte hin und her, so dass man die Wörter kaum lesen konnte. Auch der Versuch mit Strickern oder Wäscheleinen das Band zu fixieren, scheiterte. Das war aber der einzige Wermutstropfen. Insgesamt war eine Gemeinschaftsarbeit vieler Bereiche. Denn die Podiumsdiskussion, die Ausstellung, das Catering oder auch das Stickeralbum sind zusammen entstanden und realisiert worden.