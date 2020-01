Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Empor Mörsdorf: Mit der Kirmes kam die Wende

„Wir haben noch rechtzeitig reagiert.“ Mörsdorfs Trainer Kevin Vogel könnte sich zwar angesichts des Tabellenstandes bei Saisonhalbzeit entspannt zurücklegen, immerhin steht sein Team auf Platz vier in der Kreisliga, Staffel A, doch Vogel wollte hinter den ersten Teil der Hinserie nicht einfach einen Haken setzen. Der Versuch zum Saisonstart, auf eine Dreierkette umzustellen, ging gründlich schief. „Weil wir dann auch noch zu wenig Tore geschossen hatten, verloren wir viele Spiele knapp. Plötzlich standen wir im Tabellenkeller. So konnte es nicht weitergehen“, sagte Vogel. Nach dem siebten Spieltag und den vorletzten Tabellenrang setzte sich das Trainerteam um Kevin Vogel, Marco Zoch und Robin Kirstein zusammen. „Wir haben die Notbremse gezogen. Es gibt ja genügend Beispiele, da kommst du als Mannschaft nicht mehr aus dem Tabellenkeller und musst dann wirklich um den Ligaverbleib zittern. Das ist uns erspart geblieben.“

Mit dem gewohnten Spielsystem, mit der Viererkette, kam der Erfolg zurück – gegen Kahla II zur Kirmes in Mörsdorf gab es einen 4:1-Sieg. Dass die Mörsdorfer nach ihren vier Siegen in Folge (4:1, 4:0, 4:0 und 4:2) plötzlich wieder an die Podestplätze anklopfen, hatte sich Vogel nie träumen lassen. „Diese Liga ist schon verrückt. Wer hätte gedacht, dass Thüringen Jena II so eine lange Durststrecke erwischt. Und dann ist da noch Maua. Die haben ja wieder losgelegt. Da dachte man, die reißen in dieser Saison die Welt ein.“

Als bitter charakterisiert Vogel die 1:2-Heimniederlage gegen den SV Klengel-Serba, „da sie völlig unnötig und auch unverdient war.“ Dagegen gab es an den Pleiten in Maua (0:2) und bei Thüringen Jena II (0:3) nichts zu deuteln. „Beide Teams waren an den Tagen stärker.“

Die Rückrunde soll besser laufen, „am liebsten vom ersten Spiel an.“ Den Grundstein legten die Mörsdorfer noch mit dem letzten Spiel des Jahres 2019. In Rabis startete Empor mit einem überzeugenden 7:2 beim SV Wöllmisse 98 in die Rückrunde. Vogel war nach diesen 90 Minuten selbst ein wenig überrascht von seiner Mannschaft. „Das Spiel hat gezeigt, welches Potenzial in der Truppe steckt.“ In der kommenden Woche beginnt die Vorbereitung. Die ersten Einheiten gehören dem Fitnessbereich. Nach zweimal Tabellenplatz vier wollen die Mörsdorfer auch diesmal auf einem Platz zwischen zwei und vier einkommen. Das Thema Kreisoberliga schob Vogel von sich. „Wir haben in der Kreisliga schon genug mit uns zu tun, den Spielbetrieb am Laufen zu halten. Die Kreisoberliga wäre absoluter Wahnsinn.“

Als Favoriten für den Staffelsieg sieht Vogel den SV Jenapharm Jena und den FC Thüringen Jena II. Dagegen traut er dem aktuellen Tabellenführer FV Bad Klosterlausnitz nicht zu, den Platz an der Sonne zu halten. „Sie hatten in der Hinserie viele Heimspiele. Auswärts scheint mir das Team nicht so stark.“